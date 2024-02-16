Как защитить от угона новый китайский автомобиль или «серую» иномарку? Рассказываем!

«За рулем» изучил возможности современных автосигнализаций

Сигнализации стали неотъемлемым атрибутом в 90‑х годах. На большинстве иномарок и всех отечественных машинах сколько-нибудь надежная защита отсутствовала в принципе. Были неиллюзорные шансы, что автомобиль уедет от законного владельца еще до постановки на учет.

Первые вошедшие в обиход комплексы представляли собой банальные «кричалки» с типовыми схемами. Особой проблемы для угонщиков они не представляли. Для надежности их дополняли механическими блокираторами, которые в большинстве случаев тоже не были крепостями.

Более высокий уровень защиты обеспечивали нестандартные блокировки и секретки. Рядовые автомобилисты шли к гаражным умельцам. Кто побогаче – обращались в быстро появившиеся фирмы, обещающие исполнить любой каприз за большие деньги.

От провода к CAN

До середины 90‑х годов проводка большинства автомобилей была аналоговая. Установка сигнализации на них была делом небыстрым, но технически несложным – достаточно было квалификации автоэлектрика. Один комплект подходил к любой машине и не требовал какой-либо адаптации со стороны производителя. Нюансы возникали только в том случае, если владелец просил реализовать что-то нестандартное.

Увеличение количества допоборудования в машинах привело к тому, что пучки проводов стало сложно разместить под обшивкой, да и весило всё это разноцветное богатство немало. Появилась CAN-шина – проводка с увязанными в единую сеть электронными блоками, постоянно обменивающимися сигналами.

Современные сигнализации под CAN-шину выходят с производства универсальными, но при установке в них загружается прошивка под конкретную модель машины: без нее ничего работать не будет.

Переход на новую схему был долгим. Сначала ее примерили премиальные модели. От них она постепенно спускалась в недорогие. Есть машины, в которых реализована смешанная схема проводки. Всё растянулось примерно на 20 лет: можно считать, что только с начала 2010‑х годов подавляющее большинство автомобилей выпускаются с CAN-шиной.

Изменились и сигнализации. Разработчикам приходится изучать работу электронных блоков каждой модели автомобилей и готовить индивидуальное программное обеспечение (ПО), чтобы система работала корректно.

Комплекты по-прежнему упакованы в типовые коробочки, но перед запуском установщик загружает в «мозг» сигнализации прошивку для конкретной машины. Без этого в лучшем случае получите постоянные глюки, но скорее всего – ничего не заработает. Конечно, есть унификация – автомобили одной марки или на единой платформе имеют много общего. И всё равно их нужно тестировать отдельно.

На автомобили с CAN-шиной установить старые аналоговые сигналки в теории можно. Это требует больше времени и неизбежного «колхоза». Верно и обратное: CAN-системы на аналоговую проводку встают с кучей доработок. И то и другое попросту нерентабельно. Поэтому первый критерий подбора сигнализации – совместимость с вашей машиной .

Бесключевой доступ в салон и кнопка запуска двигателя вместо ключа облегчили жизнь и владельцам машин, и угонщикам. Последним достаточно оказаться рядом с ключом на расстоянии метра-полутора, чтобы при помощи специального оборудования передать его сигнал ассистенту около автомобиля. С меткой сигнализации такой фокус тоже возможен. Только к ней нужно прижаться практически вплотную, что сложнее. Да и производители в продвинутых комплексах реализуют защиту радиоканала против таких способов.

В прежние времена проблем у производителей охранных систем было меньше. От запуска модели до ее рестайлинга ничего не менялось. Теперь китайцы со своим подходом буквально взрывают мозг: мало того, что десятками выходят абсолютно неизвестные для российских разработчиков машины, так еще и ПО в них меняется со скоростью света. Например, кроссовер Jaecoo J7 продается у нас меньше полугода, а прошивка в нем уже вторая по счету и не факт, что последняя. Сигнализацию нужно «подружить» с каждой: работы навалом.

И не один Jaecoo практикует такой подход. Мы регулярно встречаем товарные машины, в которых не сделана русификация, не внедрены некоторые опции и бог знает, что еще не допилено в электронных недрах. Очевидные проблемы будут у желающих поставить на охрану «серые» машины.

Производство автосигнализаций достаточно компактное. Печать плат автоматизирована, остальное делают вручную. Санкции, как и везде, заставили перейти с европейских и американских комплектующих на китайские. На функциональности это не отразилось, хотя производителям сложностей добавило.

Да что говорить: встречалась информация об отказах сигнализаторщиков работать с рестайлинговой Вестой. Ее электроника и так живет своей жизнью, в частности, порой «забывая» родные ключи, причем оба. Эффективно не только против угонщиков, но и против самого владельца. Поэтому если вы привыкли иметь хорошую сигнализацию, нелишне узнать заранее, какие решения есть для вашего автомобиля.

Какие бывают сигнализации

Совсем простая сигнализация – это пульт дистанционного управления с несколькими кнопками. Такие стоят на большинстве автомобилей с завода. Радиус действия брелока редко превышает 20–30 м. Дистанционно узнать что-то о состоянии машины невозможно.

Следующим витком развития стали комплексы с обратной связью. На брелоке появился дисплей, умеющий показывать открытые двери, капот или багажник, пищащий и вибрирующий при получении сигнала тревоги. Связь с машиной реализована лучше, и на открытом пространстве «дальнобойность» достигает 1500 м. Правда, в реальных городских условиях дальность у лучших систем не превышает 500–600 м, идя на убыль по мере засорения эфира другими радиосигналами. Потом пришла сотовая связь. Промежуточным этапом в истории GSM-сигнализаций были системы, которые обменивались звонками и SMS.

Брелок сигнализации с двухсторонней связью, работающий по радиоканалу, – это прошлый век.

Затем настала эпоха мобильного интернета, который для охранных целей подходит куда лучше. Для дистанционного контроля достаточно чтобы связь (сотовая или интернет) была в двух точках – где находится автомобиль и его владелец. Расстояние между ними не важно. Отпала необходимость в навороченных брелоках: средством контроля служит смартфон с установленным приложением. Все оповещения приходят мгновенно. А телефон, в отличие от брелока, всегда с собой.

Для работы таких охранных систем необходима SIM-карта. Ежемесячная плата копеечная – несколько десятков рублей на небольшой объем интернет-трафика. Только не ошибитесь с тарифом: контракты, заточенные для всевозможных умных устройств (сигнализаций, котлов, шлагбаумов), «нарезают» пакеты данных гораздо мельче, и обмен уведомлениями обходится в несколько раз дешевле. Разумно согласиться на тот тариф, который идет в комплекте с сигнализацией, – сэкономить вряд ли удастся.

Интересно, что существуют особые SIM-карты для эксплуатации при низких температурах. Аналог из обычного салона связи сразу на морозе не сдастся, но есть вероятность, что прослужит меньше.

До 2020 года архаичные к тому моменту двухсторонние сигнализации с брелоками занимали половину рынка. Несмотря на тотальное распространение смартфонов и сравнительно небольшую переплату (около 25%), GSM-сигнализации оставались на вторых ролях. И только после уравнивания в цене в структуре продаж перешел перелом. Ныне в крупных городах на сигналки с управлением через смартфон приходится около 90% спроса.

Как работают системы

В охранных функциях за 30 лет, по большому счету, ничего не поменялось. Защита строится на размыкании тех или иных электрических цепей. Вариантов было и есть два: не дать запустить двигатель или не дать тронуться с места. Плюс контроль открывания дверей, капота и багажника, контроль перемещения машины во всех плоскостях. Пожалуй, единственное изменение – переход защиты селектора коробки передач с механической на электронную, ведь в обиход вошли джойстики без физической связи с трансмиссией. Сколько контуров защиты сделать, как уберечь их от обнаружения и внешнего вмешательства – задача установщика. Термин «авторская защита» это и подразумевает.

Для установки современной охранной системы навыков электрика недостаточно. Навороченные автомобили тем более требуют особой квалификации: ошибка мастера легко превратит их в «недвижимость». В нынешних условиях есть риск, что безвозвратно.

Наиболее эффективна нестандартная ступень защиты, какая-нибудь неочевидная секретка. Прежде это была микроскопическая кнопочка, которую прятали где-то под рукой у водителя. Не нажмешь – не уедешь. Спасало, впрочем, только от совсем уж дилетантов. Недостаток кнопки в том, что она видна. Можно подсмотреть, куда тянется рукой водитель.

Сейчас есть более изящное решение: использовать комбинацию штатных клавиш машины. По сути, аналог PIN-кода. Он может быть абсолютно любой, угадать его нереально. Перед сдачей в сервис или на мойку функцию можно отключить. Но машина не останется без защиты: деактивированная, она разрешает проехать 5–10 км. Провести ТО, перегнать автомобиль по ремзоне или сделать короткую пробную поездку – достаточно. А вот уехать далеко система не даст и заглушит двигатель.

Блокировки могут быть реализованы программно, через блок управления. Но если его найти и отключить, они деактивируются. В качестве дополнительной меры ставят одно или несколько Bluetooth-реле, которые поддерживают разрыв цепи и после отключения блока. У некоторых производителей они «фонят» и обнаруживаются приложением-сканером для смартфона – грош цена такой «защите». Грамотный производитель и установщик сделает всё незаметным. Звучит весомо, ведь чуть ли не основная функция охранной системы – не сделать вашу машину неугоняемой (это невозможно), а заставить преступников поискать добычу попроще.

Рядом с ключом лежит метка – дополнительная ступень защиты. Пока сигнализация ее не увидит, тронуться с места не даст. Сейчас вместо отдельной метки проще использовать смартфон. Часто клиенты, заказывающие многоступенчатую защиту, просят вывести всё управление на один брелок. Это ослабляет систему. Лучше разнести управление. То же самое с меткой и ключами от механических блокираторов: носить их на одном кольце вместе с ключом от машины непредусмотрительно.

Еще одна ступень защиты – метка. Пока система ее не увидит, машина не поедет. Прежде она была небольшим куском пластика с батарейкой. Теперь и здесь работает смартфон – меткой стало мобильное приложение, соединяющееся по Bluetooth с блоком охранной системы. Пара плюсов от такого решения: не нужно регулярно менять батарейку в отдельной метке, и телефон дома никогда не забудете.

GSM и GPS

Не стоит путать аббревиатуры GSM и GPS – это может помешать правильно подобрать сигнализацию. GSM – стандарт сотовой связи. Применительно к охранной системе это означает наличие двухсторонней связи и мобильного приложения для дистанционного контроля машины. GPS – спутниковая система навигации, определяющая местоположение объекта. GSM-сигнализация может быть с модулем GPS или без него.

Определить позицию машины можно и без GPS, по пересекающимся сигналам антенн сотовой связи. То есть GSM-сигнализация способна выполнять эту функцию, но только частично. В мегаполисах, где вышек много, местоположение определится достаточно точно. Оно может гулять в пределах нескольких метров, однако в целом владелец поймет, что его любимица стоит на месте. А вот за пределами городов разброс окажется значительным, и такому позиционированию верить уже нельзя. Поэтому если хотите всегда точно видеть, где машина, выбирайте комплекс с модулем GPS/ГЛОНАСС.

Курс на комфорт

Одним из ключевых поворотов в индустрии стало появление дистанционного запуска двигателя. Во‑первых, он стал первой функцией исключительно для комфорта. С этого момента сигнализации начали ими буквально обрастать. С 2010‑х годов для большинства клиентов они важнее, нежели защита.

Во‑вторых, дистанционный запуск требует ослабить защиту – обойти иммобилайзер. Самым распространенным решением было и остается спрятать один из ключей в салоне, чтобы штатная противоугонка его «видела» в момент запуска. Для этого заказывали дополнительный ключ, чтобы не остаться вообще с одним.

Особое требование владельцев премиальных машин – чтобы установленный комплекс был абсолютно незаметен. Вид богатого салона портит даже крошечный, но нештатный светодиод.

Сейчас всё стало сложнее. Сделать третий ключ стало дорогим удовольствием – для самых современных и навороченных моделей стоимость легко может быть шестизначной. Некоторые производители ограничивают максимальное число ключей, которые можно прописать в память. Наконец, санкции и отключение российских сервисов от фирменного ПО тоже добавили сложностей. По некоторым данным, для последних моделей BMW получить новый штатный ключ стоит от 400 тысяч рублей и занимает до полугода! При таких вводных вместо дистанционного запуска проще и дешевле поставить предпусковой подогреватель вроде Webasto: и в салоне тепло, и защита в норме.

Заводские системы запуска «на расстоянии» штатную систему защиты от угона не ослабляют. Однако сторонние производители сигнализаций не имеют возможности влезть в прошивку автомобиля настолько, чтобы увидеть заложенный алгоритм. Тем не менее, существуют решения, позволяющие реализовать дистанционный или программируемый запуск без дополнительного ключа – всё зависит от конкретного автомобиля и от модели сигнализации. Если функция для вас принципиальна, узнавайте заранее, какие решения для нее существуют.

Ныне в приоритете комфорт, и к функциям охраны стал прилагаться телематический комплекс. Востребован у владельцев машин всех сегментов, от Лад до Ягуаров.

На многих машинах с заводским дистанционным запуском он реализован самым примитивным образом – с кнопки на брелоке. Радиус действия не превышает 100 м, что неудобно. При желании получить запуск с управлением через мобильное приложение придется ставить сигнализацию с ним с нуля – если подобного не предлагает автопроизводитель.

Появление в схеме охранных систем смартфона открыло новые возможности. Сигнализации научили запускать не только двигатель, но также климат-контроль и обогревы, управлять на расстоянии замками, фарами, стеклами и люком, показывать запас топлива и заряд аккумулятора, сохранять маршруты и статистику по ним. И для всё большего числа автомобилистов эти функции сигнализации становятся даже более важными, чем собственно защита машины.

Дистанционный и программируемый запуск – самая востребованная опция сигнализации. Далеко не всегда его можно реализовать, а порой это неразумно дорого.

Положительная динамика

По данным МВД, за 11 месяцев 2023 года (статистика за полный год на момент подготовки статьи еще не была готова) в России совершено 6,58 тысячи краж транспортных средств всех типов и 11,6 тысячи угонов. Напомним разницу: угон не подразумевает цели хищения («взял покататься»), а за кражей скрывается корыстный мотив – перепродажа или разбор на запчасти. Показатели ниже прошлогодних на 22,9% и 8,4% соответственно.

Количество подобных преступлений в России планомерно снижается. Главным стоп-фактором, пожалуй, следует назвать развитие системы видеонаблюдения. В последние годы свой вклад внесли пандемия и геополитическая ситуация, из-за которых вывоз украденных автомобилей за границу сильно затруднился. Самые шокирующие цифры (в положительном смысле) еще год назад озвучил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за 10 лет число угонов в столице рухнуло на 93%, с 13 тысяч до 948 случаев.

В лидеры по угонам выходят те марки, которые составляют топ по продажам. Только с некоторой задержкой: популярность у преступников они набирают после того, как ими насытится автопарк. Поэтому высшие позиции антирейтинга в последние годы плотно заняли «корейцы». Toyota еще держится, а вот Mazda уже вышла из зоны риска. Новый тренд – всплеск интереса к китайским машинам. На первом месте, разумеется, Лада.

Свою статистику по угонам регулярно публикуют страховые компании. Она некорректна для оценки общей картины: в нее попадают только автомобили, застрахованные по каско. К тому же данные составлены на базе имеющегося портфеля клиентов, а он зачастую складывается с тем или иным перекосом в зависимости от политики конкретной фирмы. Например, ВСК отрапортовала, что число угонов за 2023 год не уменьшилось, а выросло сразу на 15% по стране и почти втрое по Москве.

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Выбор сигнализации – процесс ответственный и сложный. Современные системы умеют многое, но и автомобили стали сильно сложнее. Тот случай, когда соседа послушать можно, но принимать решение стоит только после общения с профессионалами.

Благодарим компанию ТЭК Электроникс (бренд Призрак) за помощь в подготовке материала