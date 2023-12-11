На эти автомобили теперь нацелились угонщики

Число угонов в России выросло на 15%, лидируют Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo

В 2023 году в России на 15% выросло число угонов, такие данные приводят аналитики Страхового Дома ВСК. Причем в Москве количество автомобильных краж выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. На столицу в этом году пришлось порядка 51% угонов, за ней следует Самарская область – ее доля составила 7% от общего количества краж авто.

В лидерах по-прежнему бренды Hyundai (31%) и Kia (18%), но потихоньку приоритеты начинают меняться.

В 2023 году популярнее у преступников стали Lada (11%), Mitsubishi (4%), Chery вместе с суббрендом Exeed (4%). А вот марка Renault угонщиков почти совсем перестала интересовать.

По итогам 2023 года самыми угоняемыми моделями стали:

Hyundai Santa Fe (13%)

Kia K5 (11% угонов)

Hyundai Tucson (8%)

Hyundai Palisade (8%)

Lada Granta (7%).

Что касается «китайцев», на верхних строчках расположились Chery Tiggo и Exeed TXL.

Популярность у угонщиков корейских брендов объясняется просто: они лидировали по продажам в прежние годы, и теперь для тех машин, что уже есть на рынке, требуются запчасти. Нарастающее внимание к «китайцам» тоже понятно: они массово наращивают продажи на нашем рынке.

Чаще всего в этом году угоняли машины из корпоративных автопарков и у женщин. По месяцам самыми «криминальными» по количеству угонов стали февраль (11%), май (18%), август и сентябрь – по 13%.

Иногда попадаются и чересчур расчетливые угонщики. Это, правда, произошло не у нас, а в Калифорнии: воры похитили из автосалона три машины, после чего сработала сигнализация и приехала полиция. А через некоторое время угонщики вернулись в тот же салон, чтобы «добрать» машин.

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Источник: «Российская газета»