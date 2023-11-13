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С УАЗа пытались вынести запчасти на 10 млн рублей

Очередная история, связанная с воровством на УАЗе. Утром в минувшую пятницу 10 ноября силовики служба безопасности Ульяновского автозавода задержали четверых мужчин, подозреваемых в вывозе деталей с территории предприятия. Их ГАЗель остановили на КПП завода, и попросили показать содержимое кузова.

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В нем обнаружились замаскированные ящики с автомобильными деталями – полуосями и другими элементами трансмиссий, а также с заготовками. Ущерб оценивается примерно в 10 млн рублей.

За последние годы это далеко не последний случай на УАЗе
За последние годы это далеко не последний случай на УАЗе

Выяснилось, что за подозреваемыми служба безопасности наблюдала уже два года, чтобы взять с поличным. Сейчас идет допрос задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник пишет, что за последние годы подобных инцидентов было несколько. В июне 2021 силовики поймали участников ОПГ, также вывозивших запчасти с завода – суд над ними завершился в прошлом году. А в ноябре 2021-го группа людей пыталась вывезти с УАЗа металл, воспользовавшись поддельным документами.

«Улов» несунов – корпуса редукторов, а также полуоси, ступицы и другие части трансмиссий
«Улов» несунов – корпуса редукторов, а также полуоси, ступицы и другие части трансмиссий

«За рулем» в свою очередь напоминает, что в 2022 году электромонтер УАЗа договорился с сотрудниками службы безопасности и также организовал незаконный вынос автокомпонентов из цехов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: 73online.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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