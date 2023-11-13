С УАЗа пытались вынести запчасти на 10 млн рублей

Очередная история, связанная с воровством на УАЗе. Утром в минувшую пятницу 10 ноября силовики служба безопасности Ульяновского автозавода задержали четверых мужчин, подозреваемых в вывозе деталей с территории предприятия. Их ГАЗель остановили на КПП завода, и попросили показать содержимое кузова.

В нем обнаружились замаскированные ящики с автомобильными деталями – полуосями и другими элементами трансмиссий, а также с заготовками. Ущерб оценивается примерно в 10 млн рублей.

За последние годы это далеко не последний случай на УАЗе

Выяснилось, что за подозреваемыми служба безопасности наблюдала уже два года, чтобы взять с поличным. Сейчас идет допрос задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник пишет, что за последние годы подобных инцидентов было несколько. В июне 2021 силовики поймали участников ОПГ, также вывозивших запчасти с завода – суд над ними завершился в прошлом году. А в ноябре 2021-го группа людей пыталась вывезти с УАЗа металл, воспользовавшись поддельным документами.

«Улов» несунов – корпуса редукторов, а также полуоси, ступицы и другие части трансмиссий

«За рулем» в свою очередь напоминает, что в 2022 году электромонтер УАЗа договорился с сотрудниками службы безопасности и также организовал незаконный вынос автокомпонентов из цехов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: 73online.ru