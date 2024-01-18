Корейские и немецкие автомобили под особым прицелом у угонщиков
В России в особой «группе риска» по угонам – корейские и немецкие автомобили. Согласно исследованию Группы «Ренессанс страхование», особенный интерес злоумышленники проявляют к моделям Hyundai, Kia и Mercedes-Benz. Однако данные страховой компании указывают на уменьшение частоты угонов и краж автотранспорта в России за 2023 год в два раза по сравнению с 2022 годом.
Статистика МВД также говорит о том, что количество автокраж в 2023 году сократилось на 22,9%. Тренд на снижение таких правонарушений прослеживается с 2021 года, когда количество угонов сократилось на 8,4%.
Заметное снижение случаев страховщики зафиксировали в июле, а пики активности у угонщиков пришлись на сентябрь и октябрь 2023 года.
Целью злоумышленников не всегда является перепродажа, часто машины угоняют с целью последующего разбора и реализации б/у запчастей.
Чаще всего случаи угонов регистрируются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Единичные случаи также отмечаются в Новосибирске и Тольятти.
Отметим, что статистика Группы «Ренессанс страхование», в отличие от данных МВД, охватывает только застрахованные по каско автомобили, в основном новые и с небольшим сроком эксплуатации.
Бывают и совсем уж странные случаи автокраж, как в этом тихом американском городке. Владелец кафе был шокирован, когда у него сначала угнали пикап, а потом вернули с извинениями и игрушками для сына владельца.
Кроме того, эксперты утверждают, что похищать автомобиль у женщин мошенникам несколько проще, чем у мужчин, и вот почему.
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