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Закрытые границы «успокоили» угонщиков

В России названы регионы-лидеры по угонам и автокражам

В период с января по ноябрь 2023 года в России было зарегистрировано 6,58 тыс. случаев краж транспортных средств (статья 158 УК «Кража»). Это снижение на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статистике МВД, лидерами по числу преступлений стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Приморский края.

Кроме того, с января по ноябрь было зафиксировано 11,6 тыс. угонов транспортных средств (статья 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году.

Общий тренд сокращения числа краж и угонов наблюдается в России уже в течение нескольких лет.

Почему краж и угонов стало меньше

Во Всероссийском союзе страховщиков подтверждают эту тенденцию, основываясь на своей статистике застрахованным по каско транспортных средств. Там связывают снижение числа преступлений с тем, что украденные автомобили чаще всего отправлялись на перепродажу в Украину и страны Прибалтики, но после начала СВО границы с этими государствами были закрыты.

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Также на сокращение угонов повлияло увеличение числа камер наблюдения и запуск в 2022 году системы МВД «Паутина», позволяющей отслеживать разыскиваемые автомобили внутри и между регионами.

У женщины угнать автомобиль проще, чем у мужчины — эксперт объяснил, почему

Среди возможных причин тренда страховщики также указывают на усиленный контроль на госгранице и снижение интереса автоворов из-за возможных проблем с последующей реализацией криминальных автомобилей.

Что интересовало угонщиков

Страховщики сообщают, что в 2023 году чаще всего угоняли автомобили Lada, а также Hyundai и Kia. Среди наиболее популярных у злоумышленников моделей выделяют Hyundai Santa Fe, Lada Granta, Kia Rio, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Solaris, а также ВАЗ-2121 Нива. Меньше всего интересовали угонщиков машины брендов Land Rover и Mazda.

Ранее автоэксперт рассказал, почему угнать автомобиль легче у женщины, чем у мужчины.

Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
10.01.2024
Фото:Depositphotos
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