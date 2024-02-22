Владельцы этих моделей смогут продать их дороже цены, по которой купили 5 лет назад

Isuzu D-Max возглавил топ-5 пикапов с лучшей остаточной стоимостью в 2023 году

Isuzu D-Max возглавил рейтинг пикапов с лучшей остаточной стоимостью по итогам 2023 года. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат».

В рамках исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» выяснилось, что из топ-5 только одна модель продается официально сегодня на российском рынке. Остальные четыре относятся к ушедшим брендам, но их завозят по схеме параллельного импорта.

Рейтинг аналитического агентства «Автостат»

Возглавил рейтинг японский пикап Isuzu D-Max с результатом 143,9%. На втором месте еще один «японец» – Toyota Hilux (139,6%). Замыкает тройку автомобиль от китайского автопрома – Foton Tunland (127,9%).

Затем в списке пикапов с лучшей остаточной стоимостью идут две европейские модели – Volkswagen Amarok и Fiat Fullback (117,7% и 114,6% соответственно). Примечательно, что индексы Residual value у всех пяти пикапов превышают 100%. Для владельцев этих моделей это значит, что они смогут их продать дороже той цены, за которую они были куплены пять лет назад, в 2018 году.

Эксперты называют причиной таких высоких показателей остаточной стоимости рост цен на автомобили. На сегодняшний день это относится практически ко всем моделям на российском рынке.

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Источник: autostat.ru