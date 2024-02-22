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Как они это делают? Соперники Red Bull обескуражены функционалом нового болида RB20

Новый болид Red Bull RB20 вызвал фурор на тестовых заездах в Бахрейне

Новинка Red Bull Racing RB20 произвела фурор в Бахрейне, и не только потому, что пилот команды Макс Ферстаппен пришел первым по итогам первого дня тестов, обогнав конкурентов. Внимание привлекла необычная компоновка боковых понтонов гоночного болида австрийской команды.

«Red Bull – одна их тех команд Формулы 1, которые лучше всех умеют хранить свои секреты, делая все, чтобы как можно больше было спрятано от посторонних глаз», — констатировал бывший конструктор гоночных машин, а ныне технический эксперт издания The Race Гэри Андерсон.
Red Bull RB20
Red Bull RB20
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Инженеры применили новации, и в верхней части понтонов теперь есть узкая прорезь, предположительно, это воздухозаборник радиаторов системы охлаждения. Ниже есть еще одна вертикальная щель, предназначение которой остается тайной.

Одни эксперты предположили, что эти элементы связаны с особенностями аэродинамической компоновки и вихревым контролем воздушных потоков. Другие убеждены, что конструкторы просто замаскировали часть системы охлаждения межсезонными обновлениями.

Теперь у болида очень узкие боковые понтоны, причем они значительно сужены в нижней части. Во время заездов RB20 продемонстрировала великолепную стабильность на трассе, а также отличную способность прохождения неровностей в сравнении с другими командами.

Другими словами, Red Bull снова сохранил интригу, а секретные решения болида будут разгадывать вплоть до начала чемпионата.

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Источник: 1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Red Bull Racing
Количество просмотров 1
22.02.2024
Фото:Red Bull Racing
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