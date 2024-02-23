«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!

23 февраля – День защитника Отечества

Как и 80 лет назад, Россия защищает и освобождает свои территории. Сегодня это Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская и соседние с ними области, мирное население которых подвергается обстрелам.

Сегодня Россию защищают все: это и поддержка нашей армии словом и делом, и помощь волонтеров, и производство всего, что необходимо на линии боевого соприкосновения, и восстановление разрушенных городов…

Но особый поклон – тем, кто сражается на передовой и уже освободил Авдеевку, Крынки и другие российские города и деревни.

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет всех жителей Российской Федерации, дружественные государства и граждан других стран, поддерживающих Россию в борьбе с нацизмом и национализмом, с Днем защитника Отечества!