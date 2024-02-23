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«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!
23 февраля
«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!
23 февраля – День защитника Отечества
Ржевская битва – одна из самых продолжительных и кровопролитных. Она продолжалась больше года. Потери Красной Армии составили более 800 тысяч человек. В память о мужестве и героизме советского солдата подо Ржевом установлен памятник. Тут проводятся реконструкции сражений, которые воссоздают события того страшного времени.
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«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!

23 февраля – День защитника Отечества

Как и 80 лет назад, Россия защищает и освобождает свои территории. Сегодня это Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская и соседние с ними области, мирное население которых подвергается обстрелам.

Сегодня Россию защищают все: это и поддержка нашей армии словом и делом, и помощь волонтеров, и производство всего, что необходимо на линии боевого соприкосновения, и восстановление разрушенных городов…

Но особый поклон – тем, кто сражается на передовой и уже освободил Авдеевку, Крынки и другие российские города и деревни.

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет всех жителей Российской Федерации, дружественные государства и граждан других стран, поддерживающих Россию в борьбе с нацизмом и национализмом, с Днем защитника Отечества!

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Кирилл Панов
23.02.2024
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