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«За рулем» разыгрывает популярный седан Omoda S5

Мы предлагаем стать нашим тест-пилотом и выиграть автомобиль Omoda S5

До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5. Свои впечатления и эмоции опиши в материале, сними фото и видео. Затем опубликуй статью в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудь открыть доступ к профилю!

До 26 апреля собери максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. Десять самых популярных постов с наибольшим количеством «лайков» выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции.

C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиа-холдинга «За Рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты издания, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль OMODA S5. Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».

Становись тест-пилотом «За рулем» - выигрывай Omoda S5!

Реклама / АО «Чери Автомобили РУС» / ИНН 7743578549 / erid 4CQwVszH9pWvpC2fEQG

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
23.02.2024
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