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Только цифры: как изменились цены на топливо всего за год
25 февраля
Только цифры: как изменились цены на топливо всего за год
С прошлого февраля цена литра бензина АИ-98 в...
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Только цифры: как изменились цены на топливо всего за год

С прошлого февраля цена литра бензина АИ-98 в Москве выросла более чем на 10%

Падение цен на нефть и колебания курса рубля могут негативно сказаться на стоимости бензина, считают эксперты. Другими словами, весной российских автомобилистов может ожидать новый скачок цен на топливо. Между тем, и минувший год в этом контексте нельзя назвать благополучным.

Анализ динамики средних цен на топливо в Москве показывает, что с февраля 2023 года по февраль 2024-го больше всего подорожал бензин АИ-98 – усредненный прайс подрос на 10,6%.

На втором месте по динамике роста цены – дизельное топливо. Если в прошлом феврале литр дизеля в столице, в среднем, стоил 58,77 рубля, то сейчас уже 63,09 рубля. А цены на самые ходовые бензины АИ-95 и АИ-92 выросли почти в равной степени – повышение составило, соответственно, 6,8% и 6,9%.

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Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Как «За рулем» сообщал ранее, в феврале 2024 года правительство снизило экспорт бензина более чем на треть при увеличении поставок на внутренний рынок. По идее, это должно помочь сформировать запасы топлива перед весенне-летним периодом, когда спрос на бензин и дизель вырастает, и удержать цены.

Источник: НАПИ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
25.02.2024
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