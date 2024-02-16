Падение цен на нефть и колебания курса рубля могут повлиять на стоимость бензина — эксперты

Водителям рассказали, что будет в России с ценами на бензин предстоящей весной

Рынок России будет обеспечен топливом в достаточном объеме, но падение цен на нефть и колебания курса рубля могут негативно сказаться на стоимости бензина. Такое мнение выразили эксперты автоотрасли.

Правительство РФ в феврале 2024 года более чем на треть снизило экспорт бензина, а также увеличило поставки на внутренний рынок, чтобы сохранить стабильность и удержать цены. Эти меры позволят сформировать запасы топлива перед весенне-летним периодом, когда спрос на бензин и дизель вырастает.

По мнению научного сотрудника Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, рост цен весной связан, в том числе, с повышением спроса со стороны водителей и аграриев. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Георгий Баженов назвал цикличной эту ситуацию. Он подчеркнул, что рост цен начинается в марте и продолжается по октябрь, затем идет снижение.

Доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Дарья Швандар также допускает рост цен весной. Повышение будет в рамках инфляции, но резких скачков стоимости бензина не будет, убеждена она.

«Это связано с тем, что плановая модернизация НПЗ посредством механизма инвестиционных соглашений позволит обеспечить стабильный выпуск бензинов, дизеля и мазута, а государственный контроль обозначил приоритеты поставок топлива на внутренний рынок», — объяснила эксперт.

С позицией Швандар солидарен Журавлев, он выразил мнение, что правительство сможет удержать рост цен в пределах инфляции при условии введения пошлин на вывоз и отсутствии картельного сговора внутри страны.

Баженов отметил, что цены могут отличаться от года к году. Чтобы спрогнозировать точную стоимость, можно воспользоваться «оптимальной» формулой – взять текущие цены на бензин и умножить их на ту инфляцию, которую прогнозирует Центробанк, объяснил эксперт.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев отметил, что на ситуацию с топливом в стране будут влиять мировые цены на нефть в том числе. По его мнению, кроме падения цен на нефть есть еще колебания курса рубля. И этот фактор тоже может негативно сказаться на стоимости бензина.

«Но произойдет это не весной, а скорее летом», — резюмировал он.

Швандар выразила мнение, что внутренний рынок будет обеспечен топливом в достаточном объеме. В России активно расширяется нефтедобыча, тем более в Минэнерго ранее сообщали, что в Приволжском федеральном округе в 2023 году открылись 34 нефтяных месторождения. Согласно статистике, за прошлый год производство бензина в РФ увеличилось на 2,8%, а дизтоплива – на 3,4%.

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Источник: autonews.ru