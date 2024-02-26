«Налихачил» на 10 суток ареста и 43 тысячи рублей — жесткое видео

Кемеровчанин на ВАЗ-2114 протаранил три машины и автомобиль ДПС

На днях патрулировавшие кемеровские улицы сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ-2114, который двигался несколько странно, подозрительно или, как пишет источник, «неуверенно». Инспекторы попытались его остановить, но водитель на их сигналы не прореагировал, а потому полиция начала преследование.

Судя по видео, погоня шла напряженно – водитель «четырки» постоянно вилял из сторону в сторону и выезжал на встречную. И не без последствий: три раза он серьезно зацепил попутные авто, а под занавес «шоу» протаранил одну из машин ДПС, с помощью которых полиция пыталась заблокировать гонщика во дворе.

Тут он попытался бежать, однако был остановлен и обеспечен наручниками. «Персонаж» оказался интересный: 28 лет, ранее судим за кражи, мошенничества и грабеж. Прав у него не оказалось, а вот признаки опьянения были налицо, но от медосвидетельствования гражданин ожидаемо отказался.

Инспекторам пришлось составить 25 протоколов, описав восемь проездов на красный, шесть выездов на встречку, три скрытия с места ДТП, вождение без прав, отказ от медосвидетельствования и многое другое... Суд назначил рекордсмену оригинального жанра 10 суток ареста и выплаты по штрафам на сумму 43 500 рублей.

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Источник: МВД Медиа