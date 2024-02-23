BYD планирует подвинуть Mercedes и BMW на рынке элитных авто

Компания BYD планирует выпустить линейку элитных моделей класса люкс в 2024 году

Компания отмечает, что продажи автомобилей премиум-класса существенно повысили ее прибыльность и улучшили имидж бренда.

В настоящее время компания представлена более чем в 70 странах и регионах на шести континентах. Она лидирует на рынках Таиланда, Бразилии, Сингапура, Колумбии и других. BYD также планирует наладить локальное производство в Таиланде, Бразилии, Венгрии и других регионах.

На данный момент линейка премиальных моделей BYD включает электрический суперкар Yangwang U9, флагманский седан Yangwang U7 и кроссовер Yangwang U8.

Генеральный менеджер отдела продаж Denza (совместного предприятия BYD и Mercedes-Benz) Чжао Чанцзян заявил, что компания намерена создать «новый эталон класса люкс» для электромобилей. Также ожидается скорый выход Leopard 8, после дорожных испытаний которого можно сказать, что по габаритам он даже больше, чем U8.

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Источник: ITHome