BYD Yangwang U9 полностью изменит восприятие спортивных автомобилей

Yangwang Auto раскрыл новые подробности о параметрах суперкара Yangwang U9

U9 оснащен уникальным U-образным двигателем Yi Sifang, который отличается компактностью и низким центром тяжести. Благодаря этому повышается устойчивость и острота реакции автомобиля на действия водителя.

Yangwang U9

Пиковый крутящий момент четырех двигателей достигает 1680 Н·м, максимальная частота вращения составляет 21000 об/мин, а максимальная мощность превышает 1300 л. с.

Аэродинамика автомобиля оптимизирована 12 комплектами активной и пассивной аэродинамики, улучшающими управляемость и устойчивость на высоких скоростях.

Yangwang U9 оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении, не имеющей аналогов в индустрии суперкаров. Она позволяет реализовывать такие функции, как предварительный просмотр дороги, облегченная и дистанционная парковка.

Yangwang U9

Интеллектуальная система управления кузовом DiSus-X обеспечивает стабилизацию автомобиля по трем осям, обеспечивая непревзойденную устойчивость даже в самых экстремальных условиях.

Благодаря DiSus-X автомобиль способен выполнять невероятные маневры, такие как «прыжки» на высоту до полуметра, «танковые развороты» на месте, а также автомобиль способен ездить на трех колесах.

Продажи Yangwang U9 стартуют в Китае уже 25 февраля.

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Источник: ITHome