Нетрезвый водитель назвал конфеты с ликером причиной опьянения
В селе Уват Тюменской области сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, утверждавшего, что причиной его состояния стали не спиртные напитки, а целых полкило конфет с ликером.
Алкотестер показал наличие 0,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что подтвердило подозрения полиции. Водитель настаивал на том, что не употреблял спиртное, но его история с конфетами вызвала лишь улыбку у сотрудников правоохранительных органов.
Однако, когда начали проверку, выяснилось, что мужчина никогда и не имел водительских прав. Задержанный получил административный протокол за нетрезвое вождение, а его автомобиль Chevrolet Lanos был отправлен на спецстоянку.
Этот инцидент стал поводом для шуток среди автоинспекторов, добавив немного юмора в обыденную рутину работы ГИБДД.
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Источник: ГИБДД Тюменской области
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