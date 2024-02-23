Роскошный Mercedes W111 после полной реставрации решили продать

В Екатеринбурге выставили на продажу раритетный Mercedes за 33 миллиона рублей

В Екатеринбурге на продажу выставлен редкий и эксклюзивный Mercedes-Benz W111 с мягкой крышей 1969 года выпуска. Этот антикварный кабриолет прошел полную реставрацию, закончившуюся в 2024 году, и находится в первозданном состоянии.

Mercedes W111

Mercedes W111 известен как один из самых передовых автомобилей своего времени. Он был первым в мире, оснащенным передними и задними зонами деформации, трехточечным креплением ремней безопасности и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Эта модель также отличалась элегантным и просторным интерьером с натуральной кожей и деревом.

Mercedes W111

Владелец Mercedes W111 Михаил рассказал, что он привез автомобиль из Германии в Екатеринбург 11 лет назад. Реставрация машины заняла несколько лет, поскольку Михаил искал редкие детали и заказывал их еще до введения санкций. Он отметил, что сейчас найти детали для этого автомобиля было бы практически невозможно.

После реставрации кабриолет имеет пробег всего 300 километров и находится в состоянии новой машины, будто только что сошедшей с конвейера. Все запчасти, использованные во время реставрации, являются оригинальными, а двигатель сохранился в первоначальном исполнении.

Mercedes W111

Михаил признался, что он каждый день получает много звонков от потенциальных покупателей, но пока еще не нашел покупателя, готового заплатить за этот уникальный автомобиль такую высокую цену. Он пояснил, что цена на автомобиль соответствует его реальной стоимости, поскольку подобный кабриолет в московском салоне стоит от 104 миллионов рублей.

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Источник: Авито