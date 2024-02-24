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Porsche расширяет линейку гибридов в угоду клиентам

Porsche выпустила новый Panamera в двух гибридных версиях

На фоне растущего спроса на гибридные двигатели компания Porsche представила два новых варианта Panamera PHEV: Panamera 4 E-Hybrid и Panamera 4S E-Hybrid.

Оба гибрида основаны на 2,9-литровом двигателе V6 с турбонаддувом, который в сочетании с электродвигателем обеспечивает впечатляющую мощность. Panamera 4 E-Hybrid развивает мощность в 463 л. с., а 4S E-Hybrid – в 536 л. с.

Porsche Panamera PHEV
Porsche Panamera PHEV
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Мощная литий-ионная батарея емкостью 25,9 кВт·ч обеспечивает запас хода в режиме электромобиля до 55 км. Зарядка аккумулятора занимает около 2,5 часов.

Гибридная система обеспечивает впечатляющие показатели производительности: Panamera 4 E-Hybrid разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, а 4S E-Hybrid – за 3,5 секунды. Максимальная скорость для этих моделей составляет 280 и 290 км/ч соответственно.

В стандартную комплектацию новых Panamera PHEV входят высокотехнологичные функции, такие как плавно закрывающиеся двери, сиденья с 14-позиционной регулировкой, подогрев рулевого колеса и ассистент смены полосы движения.

Porsche Panamera PHEV
Porsche Panamera PHEV

Модель 4 E-Hybrid также оснащена светодиодными фарами Porsche Matrix, черными тормозными суппортами и 19-дюймовыми колесами. Модель 4S E-Hybrid отличает дизайн колес AeroDesign и 10-поршневые тормозные суппорта красного цвета, которые могут быть заменены на кислотно-зеленые.

Обе модели оснащены двухкамерными адаптивными пневматическими амортизаторами PASM для обеспечения плавной и комфортной езды. Опциональная система Porsche Active Ride позволяет регулировать высоту дорожного просвета для облегчения посадки и высадки или преодоления неровностей на дороге.

Расширяя линейку гибридных моделей, Porsche удовлетворяет растущий спрос на экологичные и эффективные автомобили класса люкс.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:Porsche
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