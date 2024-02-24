Geely Emgrand обзавелся новым мотором и стал более надежным

Geely Emgrand сменил копию мотора Toyota на совместную разработку Geely и Volvo

Главное новшество обновленного Geely Emgrand скрывается под капотом – это двигатель BHE15-AFD, созданный Geely совместно с Volvo. Он заменил клонированный мотор Toyota, который устанавливался на прежнюю версию Emgrand. Мощность нового двигателя составляет 122 л. с.

Geely Emgrand

Вместе с двигателем обновленный Emgrand получил автоматическую коробку передач. Это повысило комфорт вождения и снизило расход топлива. Кроме того, двигатель BHE15-AFD имеет более высокую степень сжатия (13,5), что требует использования высокооктанового бензина АИ-95.

Вместе с новыми агрегатами увеличился и интервал между техническим обслуживанием. Теперь обновленному Emgrand требуется посещать сервис раз в год или при пробеге 10 000 километров. Для сравнения, дорестайлинговая версия должна была проходить ТО каждые 6 месяцев или 7500 километров.

Помимо технической части, обновленный Emgrand получил ряд косметических улучшений. Автомобиль получил черный цвет приборной панели, увеличенный экран медиасистемы, климат-контроль и пластиковую защиту двигателя снизу.

Обновленный Geely Emgrand стал дороже. В Белоруссии минимальная стоимость автомобиля составляет 57,6 тыс. белорусских рублей (около 2 млн рублей). Дорестайлинговую версию можно было приобрести за 49,2 тыс. белорусских рублей (около 1,7 млн рублей). Разница в цене составляет около 300 тыс. рублей.

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Источник: Китайские автомобили