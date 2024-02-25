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На продажу выставлен уникальный заводской шоукар Ford 1963 года

Созданный для шоу уникальный Ford Thunderbird Italien 1963 года уйдет с молотка

В 1963 году для шоу Custom Car Caravan было создано специальное исполнение Thunderbird под названием Italien.

Ford Thunderbird Italien 1963
Ford Thunderbird Italien 1963

Ford Thunderbird Italien был спроектирован ателье Dearborn Steel Tubing по заказу Ford. Он построен на базе кабриолета 1962 года и имеет специально разработанные детали, включая элементы из более новых моделей Thunderbird. Было создано около 80 дополнительных компонентов, включая новую крышу, альтернативную решётку радиатора и переосмысленный интерьер.

Ford Thunderbird Italien 1963
Ford Thunderbird Italien 1963
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Thunderbird Italien имеет удлиненную и заниженную крышу, которая придает автомобилю более стремительный вид. Специальная решётка радиатора с вертикальными планками и уникальные задние фонари отличают его от серийных моделей. Колесные диски American Racing Torq Thrust с хромированными колпаками добавляют автомобилю элегантности.

Внутри Thunderbird Italien также претерпел изменения. Сиденья были перетянуты дорогой кожей, а центральная консоль получила новую отделку. Вместо обычного рулевого колеса установлено спортивное рулевое колесо с деревянным ободом.

Интерьер Ford Thunderbird Italien 1963
Интерьер Ford Thunderbird Italien 1963

Под капотом Thunderbird Italien находится 390-й V8 двигатель, который развивает мощность 300 л. с.

Ford Thunderbird Italien будет выставлен на продажу на аукционе RM Sotheby's. Эксперты оценивают стоимость автомобиля в 400-600 тысяч долларов.

Источник: RM Sotheby's

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За РулемЛежнин Роман
Фото:RM Sotheby's
25.02.2024
Фото:RM Sotheby's
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