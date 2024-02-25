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Названы самые НЕлюбимые модели Kia среди россиян

Эксперты проанализировали отзывы россиян о Kia и выделили две нелюбимые модели

По мнению технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова, среди владельцев автомобилей Kia больше всего негативных отзывов вызывают модели Seltos и Sorento.

Владельцы Kia Seltos часто жалуются на недостаточную шумоизоляцию автомобиля. Особенно это заметно при езде по неровным дорогам или на высоких скоростях. Еще одним недостатком Kia Seltos является плохая амортизация. Подвеска автомобиля не справляется с неровностями дороги, что приводит к дискомфорту пассажиров. Kia Seltos имеет также довольно небольшой багажник. Некоторые комплектующие Kia Seltos быстро выходят из строя. Например, резинотехнические изделия, такие как пыльники ШРУСов и уплотнители, могут потребовать замены уже после нескольких лет эксплуатации.

Kia Seltos
Kia Seltos
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Одним из главных недостатков Kia Sorento является нескладная работа роботизированной коробки передач. В некоторых случаях решить проблему помогает замена прошивки, но иногда требуется замена всей коробки передач. Владельцы Kia Sorento часто жалуются на запотевание фар. Еще одним недостатком являются посторонние звуки в подшипнике рулевого вала. Эти звуки могут привести к замене подшипника или всей рулевой колонки. Также полный привод Kia Sorento не всегда работает эффективно.

Kia Sorento
Kia Sorento

По мнению Максима Рязанова, самыми надежными моделями Kia являются Soul, Rio, Cerato и К5. Эти автомобили отличаются хорошей управляемостью, оптимальной для российских условий подвеской и высоким ресурсом агрегатов.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
25.02.2024
Фото:Unsplash
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