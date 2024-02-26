Чиновникам и служащим разрешили ездить на Haval, BAIC и Citroen

Минпромторг добавил в перечень автомобилей для чиновников китайские модели

В Минпромторге РФ обновили перечень отечественных автомобилей, рекомендованных к использованию государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

В актуальный перечень входят автомобили с российским VIN-номером, произведенные отечественными автоконцернами в рамках выполнения обязательств по локализации продукции, подчеркнули в ведомстве.

В расширенный перечень вошли Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel), Москвич (Москвич 3, Москвич 3е, Москвич 6), УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР, Sollers (ST6), Evolute (i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET), Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6), Aurus (Senat, Komendant), Kaiyi (E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (А5), SWM (G05 Pro, G01), Citroen (C5 Aircross).

Как видно, в списке появились китайские модели, сборку которых осуществляет завод «Автотор» в Калининграде и «ПСМА Рус» (компания ООО «Автомобильные технологии») в Калуге.

В Минпромторге подготовили проект изменений в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения в России. В частности, перечень будет дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автоотрасли. Начислять баллы будут за фактическое выполнение технологических операций перечня, также будет конкретизирован перечень затрат, относящихся к затратам на НИОКР. Согласно пороговым значениям, до конца 2024 года необходимо не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и не менее 2900 баллов для автобусов.

Напомним, в 2023 году Правительство РФ поставило в регионы более 3 тыс. школьных автобусов, 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи и 200 передвижных медицинских комплексов.

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Источник: autostat.ru