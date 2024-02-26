В РФ привезли обновленный Kia Carnival мощностью 194 л.с.

Обновленный минивэн Kia Carnival можно купить в России дешевле 6 млн рублей

В Россию по схеме параллельного импорта до сих пор ввозятся автомобили ушедших брендов. В частности, на одном из классифайдов появилось объявление о продаже модернизированного минивэна Kia Carnival, дебют которого состоялся у него на родине, в Южной Корее, в конце 2023 года.

Отмечается, что автомобиль подвергся апгрейду не только снаружи, но и внутри. Причем у Carnival не будет версии с 11-местным салоном. На рынке России предлагается модель с семью креслами и дизельным мотором объемом 2,2 литра мощностью 194 л.с. в паре с 8-диапазонным автоматом, привод – только передний.

Kia Carnival

Из минусов выставленного на продажу Kia Carnival можно назвать интерфейс цифрового кластера. Он состоит из мультимедиа и приборной панели под одним стеклом, и, судя по фотографии, это не русифицированная версия – язык отображения информации корейский. Можно только надеяться, что в Kia позаботились о том, чтобы у потенциального покупателя был выбор между корейским и одним из международных языков.

Стоимость новинки обновляется в зависимости от курса валют, на текущий момент при округлении суммы цена предлагаемого Kia Carnival составляет 5,91 млн рублей.

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Источник: rg.ru