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В РФ привезли обновленный Kia Carnival мощностью 194 л.с.

Обновленный минивэн Kia Carnival можно купить в России дешевле 6 млн рублей

В Россию по схеме параллельного импорта до сих пор ввозятся автомобили ушедших брендов. В частности, на одном из классифайдов появилось объявление о продаже модернизированного минивэна Kia Carnival, дебют которого состоялся у него на родине, в Южной Корее, в конце 2023 года.

Отмечается, что автомобиль подвергся апгрейду не только снаружи, но и внутри. Причем у Carnival не будет версии с 11-местным салоном. На рынке России предлагается модель с семью креслами и дизельным мотором объемом 2,2 литра мощностью 194 л.с. в паре с 8-диапазонным автоматом, привод – только передний.

Kia Carnival
Kia Carnival
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Из минусов выставленного на продажу Kia Carnival можно назвать интерфейс цифрового кластера. Он состоит из мультимедиа и приборной панели под одним стеклом, и, судя по фотографии, это не русифицированная версия – язык отображения информации корейский. Можно только надеяться, что в Kia позаботились о том, чтобы у потенциального покупателя был выбор между корейским и одним из международных языков.

Стоимость новинки обновляется в зависимости от курса валют, на текущий момент при округлении суммы цена предлагаемого Kia Carnival составляет 5,91 млн рублей.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:KIA
Количество просмотров 1
26.02.2024
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

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