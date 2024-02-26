По этим причинам люди теряют интерес к авто с пробегом

Санкции, утильсбор, проблемы с растаможкой обвалили рынок подержанных машин

Продажи подержанных автомобилей в России продолжают падать в течение нескольких последних месяцев.

В январе текущего года количество приобретенных россиянами бэушек сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Автостат». Всего в январе 2024 года купили 324 717 таких автомобилей, чаще всего это Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Эксперты выделили несколько факторов, повлиявших на снижение продаж. Один из них — запрет на ввоз некоторых категорий транспортных средств из Японии и повышение ставок утильсбора в России, что привело к сокращению выбора подержанных автомобилей.

Кроме того, уменьшился объем ввоза подержанных автомобилей через Армению, Грузию и Казахстан из-за вторичных санкций.

Введение начиная с августа и октября 2023 года новых правил по утильсбору, направленных на усложнение процесса для перекупщиков, также повлияло на снижение продаж. Эти правила стали вызывать затруднения для честных автовладельцев: некоторым из них пришлось оплатить утильсбор, равный или даже превышающий стоимость автомобиля.

Многие частные брокеры ранее растаможивали иномарки по льготным ставкам в Казахстане или Киргизии – теперь такая схема станет невозможной.

На снижение продаж б/у автомобилей также оказал влияние рост цен. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке по итогам декабря 2023 года составила около 1,6 млн рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Из-за повышения ключевой ставки стоимость автокредитов также выросла.

И последнее – россияне стали реже продавать свои машины, предпочитая ездить на них до последнего, что также сокращает предложение на рынке. Средний срок владения автомобилем в России в 2019 году составлял 6,7 лет, а в 2023 году уже 7,1 года.

Часто на вторичном рынке, чтобы подороже продать автомобиль, у него скручивают пробег. Причем есть модели, у которых сфальсифицировать данные можно достаточно легко, подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Источник: Тарантас ньюс