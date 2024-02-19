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Названы автомобили, у которых чаще всего бывает фальшивый пробег

Криминалист Шелков считает Mazda, Kia и Toyota уязвимыми для подделки пробега

Автокриминалист Максим Шелков назвал «Газете.ру» марки автомобилей, пробег у которых легче всего подделать.

Так, у современных моделей BMW пробег фиксируется в двадцати различных электронных блоках, что усложняет работу мошенникам. В отличие от них, корейские и японские автомобили пишут данные о пробеге всего в двух или трех блоках, что делает их более простыми для подделки.

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Максим Шелков отметил, что мало точек фиксации пробега у автомобилей Mazda, Kia и Toyota – это позволяет намного легче скручивать пробег.

Старые машины не факт, что самые аварийные – исследование

В старых автомобилях с механическим одометром, например в Hyundai Accent, часто вообще отсутствуют дублирующие электронные блоки, где фиксируется пройденное расстояние. Смотать показания счетчика в таких машинах можно с помощью электродрели.

В целом же, по самым грубым оценкам, доля автомобилей со скрученным пробегом на вторичном рынке в нашей стране составляет 33%, причем занимаются этим не только частники, но и официальные дилеры. Предпочитают они при этом премиальные автомобили, так как, скрутив пробег, на таких машинах можно больше заработать.

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Источник: «Газета.ру»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
19.02.2024
Фото:Depositphotos
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