На каких авто точно скручен пробег: не поверите, но они есть и у официальных дилеров

РОАД: доля машин со скрученным пробегом на рынке РФ составляет 33%

Доля автомобилей со скрученным пробегом на вторичном рынке России составляет 33% от всего объема предложений подержанных машин. Такими данными с «Газетой.Ru» поделились эксперты Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Чаще всего такая схема действует в отношении автомобилей сегмента премиум, а доход недобросовестных продавцов может исчисляться сотнями тысяч рублей. Причем разброс цен таких машин очень большой, на это в том числе влияет, сколько проехал автомобиль. Например, Renault Logan 2016 года выпуска с пробегом более 300 тыс. км продается за 650 тыс. рублей, а за автомобиль с аналогичными параметрами и пробегом 48 тыс. км просят 950 тыс. рублей.

Под «психологическую отметку» в 50 или 100 тысяч км подгоняется автомобиль в возрасте трех лет. Кроме того, нечистые на руку продавцы рассчитывают на неосведомленных покупателей, которые ограничиваются поиском машин в объявлениях, объясняет основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Дилеры предлагают за фальсификацию показателей одометра ввести и административное, и уголовное наказание. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков подчеркивает, что при сматывании пробега нечестные продавцы подгоняют показания одометра под последнее зафиксированное значение.

«Например, если на данный момент машина имеет пробег 200 тыс. км, а последний раз он фиксировался на отметке 120 тыс. км, могут поставить 125-130 тыс. км, чтобы это выглядело правдоподобно», — объясняет эксперт.

В основном это распространяется на автомобили возрастом 3-4 года, у которых закончилась заводская гарантия. Первый владелец, как правило, соблюдает межсервисные интервалы, но после него пробег могут скрутить 2-3 раза, констатирует Шелков.

Это может сделать и второй владелец машины, и третий, предупреждает Шелков. Такой автомобиль со скрученным пробегом выставляют на продажу минимум на 20-30% дороже его реальной стоимости. Как правило, таким занимаются перекупщики, а также «серые» автосалоны, хотя у официальных дилеров такое тоже встречается, если машину не продиагностировали должным образом, резюмирует эксперт.

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Источник: gazeta.ru