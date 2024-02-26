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Премиум-класс за разумные деньги: в КНР начались продажи нового 7-местного кроссовера

Jetour вывел на рынок Китая недорогой кроссовер X90 Pro с богатым оснащением

Автопроизводитель из Китая Jetour (входит в состав бренда Chery) вывел на местный рынок кроссовер X90 Pro. Об этом пишут китайские СМИ.

Габариты автомобиля: 4858х1925х1780 мм, колесная база — 2850 мм. Большой и просторный салон семиместного кроссовера отделан материалами качества премиум. В салоне красуется 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы, при помощи которого водитель будет управлять различными функциями автомобиля. Примечательно, что ручка переключения передач у новинки — хрустальная.

Jetour X90 Pro
Jetour X90 Pro
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Из опций заявлены климат-контроль, подогрев сидений, аудиосистема. Кроссовер доступен не только в семиместной конфигурации, но и в пятиместной. Причем в последнем варианте — большое грузовое пространство объемом 1634 л.

Для китайского потребителя Jetour X90 Pro оснастили турбомотором объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. Есть также версия двигателем объемом 2,0 л и мощностью 254 л.с. У обоих силовых агрегатов в паре семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Jetour X90 Pro
Jetour X90 Pro

Стоимость кроссовера в Китае стартует от 129,9 тыс. юаней (порядка 1,7 млн рублей по актуальному на момент публикации курсу валют). Такая цена делает кроссовер конкурентоспособным вариантом для покупателей, ищущих премиум-класс за разумные деньги.

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Источник: carnewschina.com

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