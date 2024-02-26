Вас оштрафуют за фаркоп — объясняем, почему

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ГИБДД: владельцам китайских автомобилей грозит штраф 500 рублей

Большинство автомобилей из Китая не предназначены для буксировки прицепов, потому что установка фаркопа не предусмотрена производителем. Если автовладелец захочет установить фаркоп самостоятельно, ему грозит штраф. Об этом рассказал представитель ГИБДД.

У таких марок, как Geely, Exeed, Chery и Omoda, в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указано, что буксировка прицепа запрещена. Производитель попросту не предусматривает тягово-сцепное устройство. Хотя у внедорожников Tank, Haval Dargo, Haval H9, пикапов Great Wall, а также ряда автомобилей Changan фаркоп есть.

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По словам представителя ГИБДД, если водитель самостоятельно установит фаркоп на китайском автомобиле, его могут оштрафовать инспекторы ДПС. Дело в том, что правоохранители расценивают вмешательство в конструкцию транспортного средства с целью его модификации как нарушение. Такие случаи регламентирует статья 12.5 КоАП РФ, за ее нарушение автовладельцу выпишут штраф в размере 500 рублей.

Установка тягово-сцепного устройства разрешена только в том случае, если оно изначально было предусмотрено производителем и указано в ОТТС. Важно помнить, что, если дилер предложит установить фаркоп на автомобиль, у которого такая опция не сертифицирована, следует отказаться от предложения. В противном случае владельца транспортного средства ждут неоправданные расходы по оплате экспертизы, которая понадобится, чтобы узаконить модификацию.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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Фото:АГН «Москва»
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