Новый Lexus GX – названы цены

Lexus начал продажи нового поколения внедорожника GX

Новый Lexus GX поступил в продажу в Китае, откуда его могут завозить в Россию по схеме параллельного импорта.

Lexus GX нового поколения (2024)

Внедорожник предлагается в трех комплектациях по цене от 778 000 до 888 000 юаней. Это примерно 9,95-11,35 млн рублей. То есть, в России автомобиль будет раза в два дороже.

Lexus GX нового поколения (2024)

Новый GX имеет большую площадь остекления и высокую посадку. Что касается размеров, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4970, 2000 и 1930 мм соответственно, а колесная база достигает 2850 мм.

Lexus GX нового поколения (2024)

В салоне установлен большой 14-дюймовый экран, есть 9 подушек безопасности и система помощи водителю LSS+ 3.0 нового поколения.

Внедорожник оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2,4-литрового двигателя с турбонаддувом и электромотора. Ее мощность составляет 330 л.с. и 430 Нм. Крутящий момент на колеса передается через 8-ступенчатый автомат и раздаточнную коробку с понижающей передацей. Есть также блокировки дифференциалов.