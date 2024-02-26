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Новый Lexus GX – названы цены

Lexus начал продажи нового поколения внедорожника GX

Новый Lexus GX поступил в продажу в Китае, откуда его могут завозить в Россию по схеме параллельного импорта.

Lexus GX нового поколения (2024)
Lexus GX нового поколения (2024)

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Внедорожник предлагается в трех комплектациях по цене от 778 000 до 888 000 юаней. Это примерно 9,95-11,35 млн рублей. То есть, в России автомобиль будет раза в два дороже.

Lexus GX нового поколения (2024)
Lexus GX нового поколения (2024)

Новый GX имеет большую площадь остекления и высокую посадку. Что касается размеров, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4970, 2000 и 1930 мм соответственно, а колесная база достигает 2850 мм.

Lexus GX нового поколения (2024)
Lexus GX нового поколения (2024)

В салоне установлен большой 14-дюймовый экран, есть 9 подушек безопасности и система помощи водителю LSS+ 3.0 нового поколения.

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Внедорожник оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2,4-литрового двигателя с турбонаддувом и электромотора. Ее мощность составляет 330 л.с. и 430 Нм. Крутящий момент на колеса передается через 8-ступенчатый автомат и раздаточнную коробку с понижающей передацей. Есть также блокировки дифференциалов.

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
26.02.2024
Фото:Autohome.com.cn
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