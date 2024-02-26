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Экстремальные гонки во льдах Амура: состоялся дебют отечественного грузовика «Урал»

Завод «Урал» представил грузовик, способный преодолеть самое сложное бездорожье

Мировая премьера нового восьмиколесного автомобиля «Урал» состоялась на Международных российско-китайских зимних играх на пограничной реке Амур. Об этом написали местные СМИ.

По ледяной трассе Амура проехали экипажи «КАМАЗ-Мастер» и «Урал», рулевым последнего на несколько минут стал губернатор Амурской области Василий Орлов. В своем Telegram-канале он написал, что машина послушная и как будто создана для ледовых ралли на Амуре.

Урал
Урал
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Четырехосный «Урал» разработали еще в 60-х годах. В нынешнем виде после неоднократных модернизаций выпуск грузовика налажен с начала 2000-х. Грузовик способен проехать самое непроходимое бездорожье.

«Такая техника востребована не только в военном, но и в гражданском секторе. В частности, у компаний, занимающихся добычей нефти и газа. А также для монтажа сверхтяжелых, сверхбольших кранов. Выпускает грузовики автозавод "Урал", скорее всего, основной тираж этих восьмиколесных "Уралов" остается в России».

Главная новизна в том, что автозавод «Урал» впервые подготовил четырехосный спортивный грузовик, до этого были только двухосные. Это штучная восьмиколесная машина.

Напомним, ранее стало известно, что с середины 2023 года производство «Уралов» наладили и в Калужской области. Речь идет о мощностях завода, на котором до 2022 года выпускались грузовики Volvo. Перед предприятием стоит задача по выпуску 2000 грузовиков в 2024 году.

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Источник: bfm.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:vk.com/ural.motorsport
26.02.2024
Фото:vk.com/ural.motorsport
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