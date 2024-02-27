Профилактика эффективнее ремонта: эксперт назвал способы продления ресурса мотора
На продолжительность ресурса двигателя автомобиля влияет несколько факторов, включая своевременную профилактику обслуживания. Таким мнением с «Российской газетой» поделился технический тренер международной сети автосервисов Сергей Пономарев.
Он напомнил одно простое правило – профилактика эффективнее ремонта.
«Во-первых, рекомендую регулярно, два раза в год, например, весной и осенью, заезжать на диагностику двигателя. Эта услуга на многих СТО выделена в отдельный комплекс», – подчеркнул собеседник издания.
Во-вторых, каждые 20-30 тысяч км пробега необходимо обслуживать топливно-воздушную систему, в частности, промыть инжектор, обслужить дроссельную заслонку, поменять топливные фильтры. От чистоты и исправности этих элементов зависит функционал агрегата, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива, динамике и стабильности работы, а также легкости холодного пуска мотора, объясняет Пономарев.
«В-третьих, важно своевременно менять техжидкости: масло в двигателе, охлаждающую жидкость. До сих пор многие автовладельцы меняют масло, руководствуясь рекомендациями автопроизводителей, но не учитывают условия эксплуатации машин в России. Частая работа мотора на холостых оборотах, стояние в пробках, резкие перепады температур – все это сокращает ресурс масла. Я рекомендую менять масло каждые 5-7 тысяч км», – уточнил эксперт.
Автомобиль представляет собой сложное техническое устройство, в котором корректная работа всех систем и узлов взаимосвязана. Если один из узлов выйдет из строя, это отразится на остальных, вплоть до поломки. Например, не вовремя замененный ремень ГРМ может спровоцировать поломку других элементов рядом: подшипников, шкивов и клапанов.
Просто своевременно обслуживайте свой автомобиль, и он прослужит долгое время, а срок ресурса двигателя продлится, резюмировал Пономарев.
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Источник: rg.ru
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