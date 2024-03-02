Врач дал советы, как сохранить здоровье мышц и костей в длительных поездках

В СберАвто рассказали автомобилистам, как сберечь здоровье за рулем

Эксперты СберАвто поделились советами по профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом во время длительных поездок на автомобиле.

Настройте комфортное положение

При посадке уделяйте внимание эргономике: оптимально, когда спинка сиденья слегка откинута назад, чтобы спина и шея были прямыми, а расстояние от руля до груди составляло 35-45 сантиметров.

Продумайте маршрут

Для предотвращения болей в спине и мышечных спазмов важно делать регулярные остановки не реже чем каждые 4-5 часов. Остановка должна длиться не менее 45-60 минут для разминки и отдыха. Лучше еще на этапе планирования прикидывать, где именно лучше будет сделать остановки.

Воспользуйтесь аксессуарами

Используйте массажные накидки и валики для поддержания удобной позы во время поездки. Рассмотрите возможность использования спортивных принадлежностей, таких как коврики и ручной эспандер для разминки.

Добавьте разнообразия в питание

Питайтесь продуктами, богатыми кальцием (молочные продукты, орехи, рыба) и белком (птица, яйца, соя). Витаминные добавки также могут быть полезны.

Разминка и самомассаж

Выполняйте короткую гимнастику во время остановок или в самом автомобиле, чтобы снять напряжение в мышцах. Регулярно проводите минутные упражнения для глаз и суставов рук.

Врач Римма Данилова из СберЗдоровья советует проводить гимнастику, задействующую крупные суставы и мышечные группы, перед дальней поездкой и каждые 15-20 минут во время перерывов, чтобы восстановить кровообращение. Особое внимание стоит уделить растяжке, удерживая натяжение при наклоне шеи, боковом наклоне с поднятием руки и попытке коснуться руками земли.

Если нет возможности сделать полноценную остановку, попробуйте аккуратный самомассаж шеи, рук и поясницы. Нужно растереть кончиками пальцев шею от основания черепа к плечам, крупными щипками пройтись по руки от плеч к кистям и от бедер до колен, промассировать поясницу вдоль позвоночника снизу вверх.