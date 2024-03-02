Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности

Вождение в пожилом возрасте: вот что рекомендуют эксперты

Почти каждый второй водитель в возрасте 75 лет и старше по-прежнему ездит на собственном автомобиле. Но в какой момент возрастает риск несчастных случаев и как определить, насколько этот конкретный человек справляется с «работой» водителя, попытался выяснить немецкий журнал о здоровье «Apotheken Umschau», обратившись к экспертам.

Зигфрид Брокманн, вице-президент Немецкого совета по безопасности дорожного движения в Берлине, считает, что нынешняя дискуссия о возрастном пределе в 70 лет начата слишком рано.

Лишь начиная с 75-летнего возраста значительно возрастает риск несчастных случаев за рулем, связанных с возрастом.

При этом организмы и процесс старения у людей настолько отличаются, что нельзя однозначно сказать, что кому-то больше не следует водить машину из-за возраста.

Поэтому Брокманн выступает за тест-драйвы продолжительностью не менее 45 минут в сопровождении эксперта.

Ингрид Дэншель, врач общей практики, считает запрет на вождение автомобиля крайней мерой. Для оценки пригодности к вождению врачи используют специальный фитнес-каталог, но решения всегда принимаются индивидуально, исходя из общей ситуации со здоровьем: «Даже если у вас есть ограничения по здоровью, полный запрет на вождение не всегда необходим. Иногда вождение возможно в определенных пределах, например, на расстояния до десяти километров».

«Многие и в 75 лет водят машину очень хорошо и безопасно, — говорит психолог Катя Шляйниц. – Большинство пожилых водителей интуитивно избегают рискованных ситуаций, предпочитая ездить только днем ​​или, например, не выезжают на автомагистрали».

Доказано, что вспомогательные системы в новых автомобилях повышают безопасность дорожного движения. Психолог рекомендует, чтобы эксперты еще в автосалоне показали, как эти системы работают, и советует пожилым не бояться использовать эти системы.

Кстати: лекарства также могут влиять на безопасность вождения. Например, действие снотворного действует до следующего дня. Также следует быть осторожнее, если вы прекратили прием долгосрочных лекарств, например сердечно-сосудистых препаратов.

Интересно, что в Германии многие автошколы предлагают поездки для проверки пригодности к вождению. Стоимость такого тестирования обычно составляет от 75 до 100 евро.

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Источник: Presstportal.de