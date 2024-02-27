«Дни скорости на льду Байкала» 2024 – известны даты и техника!

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» пройдет в байкальском проливе Малое Море

В 2024 году фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» пройдет уже в двенадцатый раз. С 27 февраля по 2 марта на специальной ледяной трассе в проливе Малое Море озера Байкал яркие участники со всей страны будут ставить новые рекорды скорости – посмотреть точно будет на что. К заездам допущены и серийные (категория Б), и специально подготовленные машины, соответствующие техническим требованиям РАФ.

Уже известно, что на байкальскую ледяную дорожку снова выйдет специально подготовленный 400-сильный Jaguar F-pace, а также заряженная Audi RS6 мощностью 750 л.с. Ожидается большое количество мототехники, а также электрических машин – чистой энергии в этом году организаторы уделяют особое внимание.

«Дни скорости на льду Байкала» 2024, электромобили-участники:

Voyah Passion, премиальный представительский седан с увеличенным запасом хода;

Evolute I-Jet, новый флагманский спортивный кроссовер;

Сарма 2 Evolute, спортпрототип.

Если первые два электромобиля серийные, то третий фактически будет проходить испытания в боевых условиях. Прототип разработан российскими конструкторами с применением российских компонентов. Эти детали в ближайшее время должны перекочевать на серийные Эволюты, выпускающиеся в Липецкой области. Характеристики прототипа не разглашают, но состав пилотов интересный: гонщица Анастасия Нифонтова и картингист, тренер и автоконструктор Станислав Лыжин.

«Уникальность фестиваля автоспорта "Дни скорости на льду Байкала" в том, что особое внимание мы уделяем вопросам экологии. Мы очень рады, что среди участников нашего фестиваля снова заявлены "электрички", которых становится все больше на дорогах общего пользования. Наш формат позволяет на деле продемонстрировать не только скоростные показатели новых моделей, но и провести важные ресурсные испытания по запасу хода на одной батарее в условиях низких температур», – сообщил главный организатор фестиваля Андрей Леонтьев.

Jaguar F-pace с двигателем 400 л.с. на льду Байкала

Автомобили-участники будут оснащены зимними шипованными шинами, заезды пройдут по подготовленной ледяной дорожке, имеющей длину 14-15 км и рассчитанной на скорость 300 км/ч. Рекорды будут ставиться в дисциплинах 1 километр с хода и 1 километр с места по регламентам РАФ и FIA. А для «электричек» Voyah Passion и Evolute I-Jet добавят еще одну дистанцию: соответственно, 500 м с хода и 500 м с места.

Более подробно о рекордах и участниках читайте на официальных страницах организаторов во ВКонтакте, Одноклассниках и на канале Rutube.