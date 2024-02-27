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Кросс-спидвей: сплав доступности и адреналина

В Подмосковье состоялся Открытый Кубок ДОСААФ по кросс-спидвею

Многим известны классические дисциплины мотоспорта кросс и спидвей, однако существует еще и их своеобразный гибрид – кросс-спидвей. И не просто существует – прямо сейчас этот вид мотогонок переживает взлет популярности!

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
Парад участников перед стартом
Парад участников перед стартом

24 февраля в подмосковном Красногорске состоялись соревнования по мотоциклетному спорту, официально именуемые Открытый Кубок ДОСААФ России по кросс-спидвею. Это соревнования на призы главы городского округа Красногорск Московской области и председателя ДОСААФ России.

Ледовые гонки? Мотокросс? Все вместе!
Ледовые гонки? Мотокросс? Все вместе!

Стадион «Зоркий» видел на своем веку немало, но такое количество драйва, энергии и борьбы даже на нем застанешь не каждый день. Вдумайтесь: 107 спортсменов из десяти субъектов РФ. Причем 11 участников – дети в возрасте 5-8 лет, еще 14 человек – в возрасте 9-12 лет. Кроме того, был и зачет для девушек.

У маститых спортсменов уже подрастает смена
Самые юные участника на старте очередного заезда

Организаторы соревнований говорят, что их уникальность в том, что новички и профессионалы вместе борятся за победу на трассе – и тут сложно не согласиться. Все-таки современный спорт по большей своей части рафинирован, а тут – настоящая спортивная демократия.

Подиум взрослого зачета...
и детского!

«Соревнования на стадионе "Зоркий" г.о. Красногорск становятся не просто спортивным событием, но и ярким праздником для всех любителей мотоциклетного спорта», – говорится в официальном сообщении устроителей Кубка. Что ж, отличное завершение зимнего мотосезона!

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

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За РулемИннокентий Кишкурно
27.02.2024
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