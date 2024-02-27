Эти средства быстро устранят наледь на автомобиле и предотвратят ее появление

Эксперт рассказал, что нужно сделать перед тем, как очищать автомобиль ото льда

Прежде чем очищать автомобиль ото льда, его необходимо хорошо прогреть, а затем воспользоваться специальными приспособлениями. Как спасти машину от наледи после ледяных дождей и резких перепадов температур в зимнее время года, «Известиям» рассказал автоэксперт Максим Соколов.

Он подчеркнул, что для обработки стекол и зеркал автомобиля от наледи есть специальные размораживатели и антиобледенители. Они не только позволяют быстро устранить корку из льда, но и предотвратить ее появление в дальнейшем.

«Если под рукой не оказалось специального средства от обледенения авто, можно сделать его самостоятельно из незамерзайки или антифриза и этилового спирта. Для этого нужно смешать жидкости в пропорции 1:5 и из бутылки с пульверизатором нанести на места обледенения», — объяснил собеседник издания.

Стоит помнить, что некоторые антиобледенители при попадании на лакокрасочное покрытие кузова и фары автомобиля могут серьезно их повредить, предупреждает Соколов. Что касается выбора щетки, то нужно учитывать размер автомобиля и рост автовладельца, подчеркнул эксперт.

«Для седанов подойдут щетки-скребки с рукояткой 40–70 см, для внедорожников и минивэнов — 70 см и больше. Если водитель невысокого роста, нужен инструмент с длинной или телескопической ручкой, чтобы было удобно счищать снег с крыши. Уделите внимание щетине, качеству пластика и материалу рукоятки. Жесткие и острые пластиковые щетинки могут оставлять микроцарапины на покрытии», — уточнил эксперт.

Все, что не очистит щетка, уберет скребок для льда, при его выборе важна эргономика — ручка должна быть удобной для хвата, а пластик должен быть морозоустойчивым. И щетку, и скребок можно купить по отдельности, но есть и комбинированные модели, отметил Соколов.

Хорошо иметь обогреватель для лобового стекла, работающий от автомобильного прикуривателя, советует эксперт. Чтобы правильно снять ледяную корку с автомобиля, сначала нужно его прогреть. Слой льда способен заблокировать двери и сковать колеса автомобиля, закупорить воздуховоды и выпускную систему. В этом случае необходимо удалить наледь с кузова, дверей, стекол и зеркал, полностью прогреть движок и начинать движение на минимальных скоростях. Только после того, как все механизмы заработают на полную мощность, можно увеличивать скорость движения, подытожил Соколов.

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Источник: iz.ru