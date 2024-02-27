Минпромторг пересмотрел программу льготного лизинга
Легковые автомобили больше не будут входить в программу льготного автолизинга. Такое решение приняли в Минпромторге РФ, об изменениях нормативов сообщила пресс-служба ведомства.
На текущий момент в программу льготного автолизинга включены все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта.
«Таким образом, и Газель Некст, и Соллерс Атлант, используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета», — уточнили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что поддержка продаж легковых автомобилей в большей степени осуществляется в рамках программы льготного автокредитования, а основными покупателями являются физические лица.
В Минпромторге заверили, что ситуация на автомобильном рынке России будет анализироваться на регулярной основе, и в случае необходимости в программу льготного автолизинга внесут изменения.
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Источник: ria.ru
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