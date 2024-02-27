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Минпромторг пересмотрел программу льготного лизинга

В Минпромторге исключили из программы льготного лизинга легковые автомобили

Легковые автомобили больше не будут входить в программу льготного автолизинга. Такое решение приняли в Минпромторге РФ, об изменениях нормативов сообщила пресс-служба ведомства.

На текущий момент в программу льготного автолизинга включены все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта.

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«Таким образом, и Газель Некст, и Соллерс Атлант, используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета», — уточнили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что поддержка продаж легковых автомобилей в большей степени осуществляется в рамках программы льготного автокредитования, а основными покупателями являются физические лица.

В Минпромторге заверили, что ситуация на автомобильном рынке России будет анализироваться на регулярной основе, и в случае необходимости в программу льготного автолизинга внесут изменения.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
27.02.2024
Фото:Depositphotos
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