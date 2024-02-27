Этот 220-сильный полноприводный «немец» с АКП продается у дилера только в топовой версии
Один из ведущих российских дилеров начал продажи кроссовера Volkswagen Teramont. У завезенного из Китая автомобиля есть заводская гарантия на два года.
Автомобиль предлагается только в топовых версиях, и его цена составляет 8 млн рублей при условии оплаты наличными. Можно получить большую скидку, сдав свою старую машину в трейд-ин или оформив автокредит. Таким образом можно сэкономить почти 1 млн рублей, заверяет продавец.
При этом отмечается, что актуальные цены будут действовать только до конца февраля, весной стоимость Volkswagen Teramont увеличится.
Кроссовер оснащен безальтернативным бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 220 л.с. Агрегат работает совместно с семиступенчатой АКП и системой полного привода. Максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.
Из опций заявлены: климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев всех сидений, камера заднего вида, панорамная крыша и 21-дюймовые колесные диски. Салон Volkswagen Teramont отделан искусственной кожей.
Напомним, после ухода немецкого производителя с рынка РФ в России можно приобрести укороченную версию Volkswagen Teramont с приставкой X, которую завозят по схеме параллельного импорта из Китая.
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Источник: autonews.ru
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)
Красавец!
Ломучесть Вага.
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!