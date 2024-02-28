«Срезали» через поле и начали мерзнуть! Леденящая история из Сибири (видео)

В Тюменской области полиция спасла четверых граждан, замерзавших в открытом поле

В Сибири стоят трескучие морозы – в то утро, когда в полицию Казанского района Тюменской области поступило сообщение от местного жителя, столбик термометра показывал -30°С. Мужчина сказал, что вместе с тремя девушками находится между деревнями Большие Ярки и Малые Ярки – в поле, через которое компания хотела сократить себе путь домой.

Однако добраться они не сумели – вкупе с морозом на поле свирепствовал ледяной ветер, и путники начали замерзать. Оперативный дежурный незамедлительно направил на помощь людям находившийся на маршруте экипаж ДПС. Вскоре старшие лейтенанты полиции Алексей Рагозин и Сергей Шевелев прибыли к возможному месту нахождения граждан.

«По мобильной связи автоинспекторы попросили мужчину включить фонарик на телефоне, чтобы обозначить свое положение. Один из полицейских, заметив свет, выдвинулся к пострадавшим, которые, как оказалось, находились на расстоянии чуть более километра от населенного пункта Малые Ярки. Его напарник остался возле патрульного автомобиля, чтобы координировать прибывающие силы полиции», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Идти полицейскому пришлось по пояс в снегу, но он дошел и обнаружил людей с явными признаками переохлаждения, а одна из девушек уже не могла самостоятельно идти. Тогда инспектор взял ее на руки и двинулся в обратный путь. Тут подоспели сотрудник угрозыска Вадим Игнатьев и старший участковый Владимир Алферов, которые вместе со вторым автоинспектором помогли коллеге с транспортировкой пострадавших.

Людей вывели к населенному пункту, где их уже ждали медики. Потребовалась госпитализация – у всех четверых оказались обморожены конечности. Одну девушку вскоре отпустили домой, остальных оставили на лечении. Их жизни ничего не угрожает, пишет источник.

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Источник: МВД Медиа