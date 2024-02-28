#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Endeavor
28 февраля
Mitsubishi Endeavor – новый конкурент Toyota Highlander
Mitsubishi может построить кроссовер на базе...
Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП с двумя авто под Саратовом
28 февраля
Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП с двумя авто под Саратовом
Смертельная авария: подробности о шести...
Renault 5
28 февраля
А нам это точно надо? Салон Renault 5 оснастили необычными допами
Новый Renault 5 удивил багетодержателем и...

Кроссоверы с «крадущимся львом» на логотипе будут выпускать в России

«Автотор» готовит к серийному производству три модели китайского бренда Forthing

На заводе «Автотор» в Калининграде ведут подготовку к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Это кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и минивэн Forthing M4 Yacht.

Сейчас проводится обучение персонала, оснащение конвейерной линии, монтаж оборудования, тестирование программного обеспечения и изготовление специальных стендов для проверки систем активной безопасности автомобилей.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

В группу запуска конвейера вошли специалисты технологического центра «Автотор» и представители компании - брендодержателя.

Начало серийного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года, а продажи начнутся в первом квартале текущего года.

Еще один китайский кроссовер будут собирать в России

Сначала будут производить крупноузловую сборку автомобилей, но со временем будут наращивать локализацию и использовать комплектующие местного производства.

Напомним, что бренд Forthing – дочерняя структура концерна Dongfeng, но дистрибьюторы в России у них разные.

Права Forthing представляет компания «Иксен Мотор Рус», а материнской Dongfeng – «Дунфэн Мотор Рус».

Сегодня модельная линейка марки Forthing на российском рынке представлена 5 автомобилями, это: седан Venucia D60 Plus – от 2 540 000 рублей, электрический кроссовер Forthing T5 EVO – от 3 080 000 рублей, кроссовер Venucia V-online – от 3 180 000 рублей, минивэн Forthing M4 Yacht – от 4 190 000 рублей и большой минивэн Forthing M7 – 5 500 000 рублей. На логотипе марки Forthing изображен крадущийся лев.

Источник: «Автотор»

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Автотор
Количество просмотров 2
28.02.2024
Фото:Автотор
Поделиться:
Оцените материал:
0