Кроссоверы с «крадущимся львом» на логотипе будут выпускать в России
На заводе «Автотор» в Калининграде ведут подготовку к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Это кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и минивэн Forthing M4 Yacht.
Сейчас проводится обучение персонала, оснащение конвейерной линии, монтаж оборудования, тестирование программного обеспечения и изготовление специальных стендов для проверки систем активной безопасности автомобилей.
В группу запуска конвейера вошли специалисты технологического центра «Автотор» и представители компании - брендодержателя.
Начало серийного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года, а продажи начнутся в первом квартале текущего года.
Сначала будут производить крупноузловую сборку автомобилей, но со временем будут наращивать локализацию и использовать комплектующие местного производства.
Напомним, что бренд Forthing – дочерняя структура концерна Dongfeng, но дистрибьюторы в России у них разные.
Права Forthing представляет компания «Иксен Мотор Рус», а материнской Dongfeng – «Дунфэн Мотор Рус».
Сегодня модельная линейка марки Forthing на российском рынке представлена 5 автомобилями, это: седан Venucia D60 Plus – от 2 540 000 рублей, электрический кроссовер Forthing T5 EVO – от 3 080 000 рублей, кроссовер Venucia V-online – от 3 180 000 рублей, минивэн Forthing M4 Yacht – от 4 190 000 рублей и большой минивэн Forthing M7 – 5 500 000 рублей. На логотипе марки Forthing изображен крадущийся лев.
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Источник: «Автотор»
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