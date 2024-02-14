Еще один стильный кроссовер будут собирать на «Автоторе»

«Моторинвест» официально представил купе-кроссовер Dongfeng Seres ix5

«Моторинвест», официальный дистрибьютор автомобилей Dongfeng в России, представил переднеприводный купе-кроссовер DFSK ix5. Собирать машины будут на заводе «Автотор» в Калининграде.

Отличительной чертой модели является купеобразный силуэт, который сочетается с просторным салоном. Габариты автомобиля: 4685 мм – в длину, 1865 мм – в ширину, 1645 мм – в высоту. Колесная база – 2790 мм, а дорожный просвет – 200 мм. Эти параметры сочетаются с крупными колесными дисками: 18-дюймовыми в комплектации Premium или 20-дюймовыми в Luxury. Таким образом, комплектаций будет две, а не одна, как предполагалось ранее.

В комплектации Premium DFSK ix5 оснащается экономичным 1,5-литровым турбомотором мощностью 137 л. с. и вариатором. В смешанном цикле такой агрегат расходует всего 7,3 л бензина на 100 км. В комплектации Luxury предложат 2-литровый турбомотор, мощностью 231 л.с. с классическим автоматом.

Салон DFSK ix5 выполнен в темных тонах с черными лакированными вставками. Здесь 6 электрорегулировок водительского сиденья, а рулевая колонка регулируется по наклону и вылету.

Безопасность обеспечивается четырьмя подушками безопасности, системами ABS, EBD, электронным контролем курсовой устойчивости и контролем тяги.

В комплектации Luxury доступны различные ассистенты вождения, такие как система предупреждения фронтального столкновения, система удержания в полосе движения и система кругового обзора на 360 градусов.

Уже в «базе» DFSK ix5 оснащен системой бесключевого доступа с сенсорным управлением, электроприводом двери багажника и панорамной крышей.

Кроссоверы скоро будут доступны в дилерских центрах, о ценах объявят дополнительно.

Сегодня на нашем рынке представлено три модели бренда DFSK (СП Dongfeng и Seres): седан Shine Max (от 2 199 000 рублей), семиместный кроссовер 580 (от 2 499 000 рублей) и пикап DF6 (от 3 299 000 рублей).

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Источник: «Моторинвест»