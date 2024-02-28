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Импортозамещение в автопроме набирает обороты – появится новое предприятие

Компания «Моторъ» строит в Подмосковье завод по производству автомобильных фильтров

На новом заводе планируют изготавливать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также компоненты для очистки воздуха, который поступает в двигатели внутреннего сгорания транспортных средств.

Помощь в выборе земельного участка в Пушкинском городском округе предоставила Корпорация развития Московской области. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 80 млн рублей.

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Начать строительство завода площадью 1,5 тыс. кв. м планируется в первом квартале 2025 года. Продукция, которую будут выпускать на подмосковном предприятии, совместима с различными марками.

Компания «Моторъ» уже более 15 лет занимается производством автомобильных компонентов, пресс-форм для литья из пластика, а также салонных и воздушных фильтров на своем предприятии в Нижегородской области.

В Саратове будут выпускать редкие запчасти

Запуск нового производства фильтров в Московской области позволит компании увеличить объем производимой продукции на 40%. В связи с оттоком ряда западных поставщиков возникла неотложная потребность в этом типе продукции.

В ближайшее время планируется выпуск фильтров, предназначенных для разных типов техники: от легковых автомобилей до спецтехники и грузовых автомобилей.

В ассортименте подмосковного завода около 300 наименований товаров.

Готовую продукцию будут поставлять в дилерские центры, автомагазины и СТО по всей стране.

Ранее стало известно, что саратовская «Резинотехника» осваивает производство автокомпонентов, дефицит которых ощущается на российском рынке. Там тоже стоит задача освоить производство автокомпонентов для замещения импортной продукции.

Источник: Корпорация развития Московской области

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Коллаж "За рулем"
Количество просмотров 1
28.02.2024
Фото:Коллаж "За рулем"
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