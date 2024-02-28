Импортозамещение в автопроме набирает обороты – появится новое предприятие

Компания «Моторъ» строит в Подмосковье завод по производству автомобильных фильтров

На новом заводе планируют изготавливать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также компоненты для очистки воздуха, который поступает в двигатели внутреннего сгорания транспортных средств.

Помощь в выборе земельного участка в Пушкинском городском округе предоставила Корпорация развития Московской области. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 80 млн рублей.

Начать строительство завода площадью 1,5 тыс. кв. м планируется в первом квартале 2025 года. Продукция, которую будут выпускать на подмосковном предприятии, совместима с различными марками.

Компания «Моторъ» уже более 15 лет занимается производством автомобильных компонентов, пресс-форм для литья из пластика, а также салонных и воздушных фильтров на своем предприятии в Нижегородской области.

Запуск нового производства фильтров в Московской области позволит компании увеличить объем производимой продукции на 40%. В связи с оттоком ряда западных поставщиков возникла неотложная потребность в этом типе продукции.

В ближайшее время планируется выпуск фильтров, предназначенных для разных типов техники: от легковых автомобилей до спецтехники и грузовых автомобилей.

В ассортименте подмосковного завода около 300 наименований товаров.

Готовую продукцию будут поставлять в дилерские центры, автомагазины и СТО по всей стране.

Ранее стало известно, что саратовская «Резинотехника» осваивает производство автокомпонентов, дефицит которых ощущается на российском рынке. Там тоже стоит задача освоить производство автокомпонентов для замещения импортной продукции.

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Источник: Корпорация развития Московской области