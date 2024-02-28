#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вы ждали этого: 2 марта вступит в силу новая мера в законе по ОСАГО
28 февраля
Вы ждали этого: 2 марта вступит в силу новая мера в законе по ОСАГО
Водителям разрешили заключать краткосрочный...
Чудом сохранившийся единственный КИМ‑10-52 из коллекции Политехнического музея.
28 февраля
Забытый проект СССР: автомобиль, которому просто не повезло
«За рулем» вспоминает факты, фильмы и курьезы...
Mitsubishi Endeavor
28 февраля
Mitsubishi Endeavor – новый конкурент Toyota Highlander
Mitsubishi может построить кроссовер на базе...

Вы ждали этого: 2 марта вступит в силу новая мера в законе по ОСАГО

Водителям разрешили заключать краткосрочный договор ОСАГО — норма есть в законе

В 2024 году вступят в силу (некоторые уже действуют) нововведения в части Правил дорожного движения и различные поправки в российском законодательстве. В частности, Закон об ОСАГО дополнен нормой, согласно которой автовладельцы смогут заключать краткосрочные договоры на срок от 1 дня до 3 месяцев. Это очень удобно для тех, кто в силу разных обстоятельств пользуется автомобилем только несколько месяцев в году.

Со 2 марта 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 455-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"», предусматривающий возможность заключения договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок от 1 дня до 3 месяцев.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как скоро АКП накроется, если на каждом светофоре переключаться в нейтралку

Отмечается, что краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через 3 дня после дня предоставления страховщику необходимых для заключения договора документов. Кроме тех случаев, когда в договоре не установлен более короткий срок вступления его в силу. При этом отмечается, что на этот период изменить срок действия договора ОСАГО нельзя.

Источник: 50.мвд.рф

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
28.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0