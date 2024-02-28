Вы ждали этого: 2 марта вступит в силу новая мера в законе по ОСАГО

Водителям разрешили заключать краткосрочный договор ОСАГО — норма есть в законе

В 2024 году вступят в силу (некоторые уже действуют) нововведения в части Правил дорожного движения и различные поправки в российском законодательстве. В частности, Закон об ОСАГО дополнен нормой, согласно которой автовладельцы смогут заключать краткосрочные договоры на срок от 1 дня до 3 месяцев. Это очень удобно для тех, кто в силу разных обстоятельств пользуется автомобилем только несколько месяцев в году.

Со 2 марта 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 455-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"», предусматривающий возможность заключения договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок от 1 дня до 3 месяцев.

Отмечается, что краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через 3 дня после дня предоставления страховщику необходимых для заключения договора документов. Кроме тех случаев, когда в договоре не установлен более короткий срок вступления его в силу. При этом отмечается, что на этот период изменить срок действия договора ОСАГО нельзя.

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Источник: 50.мвд.рф