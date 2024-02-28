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Мы заложили хороший фундамент: Вольфф верит в успех Mercedes на гонке в Бахрейне

Тото Вольфф: команда Red Bull переняла некоторые новационные решения у Mercedes

Первые две гонки продемонстрируют, насколько эффективна проделанная нами работа в части модернизации гоночной машины. Об этом рассказал руководитель заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольфф.

Делясь впечатлениями от предсезонных тестов, он рассказал, что главной целью немецкой команды в сезоне 2024 является создание последовательной и стабильной платформы болида.

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Тото Вольфф
«Получить машину, которая будет вести себя так, как мы ожидали. Ту, на которой гонщики смогут постоянно атаковать. И ту, которую мы можем развивать в течение года, зная, что мы привносим на трассу реальные результаты работы», — подчеркнул руководитель команды.

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По словам Вольффа, пилоты очень довольны общим балансом во время предсезонных тестовых заездов. Он указал на сбалансированность машины в сравнении с симуляторами.

«Все это обнадеживает. Это хороший фундамент, на который мы можем опираться. В течение первых двух гонок мы будем гораздо лучше понимать проделанную нами работу», — констатировал Вольфф.

После анализа всех нюансов работы болида специалисты смогут теперь сосредоточиться на его более тонкой настройке накануне гоночного уик-энда в Бахрейне. Вольфф отметил успехи команды Red Bull, назвав ее очевидным лидером, отрыв которой от соперников очень существенный. При этом он отметил, что некоторые решения они переняли именно у Mercedes.

Источник: autosport.com.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Mercedes | Wikimedia
Количество просмотров 1
28.02.2024
Фото:Mercedes | Wikimedia
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