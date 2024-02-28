Очень надежный японский хэтчбек: мы подобрали беспроблемные версии

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать недорогой Honda Fit с пробегом

Импорт подержанных автомобилей из Японии не уменьшился, несмотря на введенные ограничения, он скорее перераспределился, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

И предлагает обратить внимание на пятидверный праворульный хэтчбек Honda Fit – его европейский вариант носит название Jazz.

Пятилетние машины третьего поколения на вторичном рынке можно найти за 1,3-1,7 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км.

Гамма силовых агрегатов хэтчбека кроме мотора 1.5 (131 л.с.) включает еще и двигатель 1.3 (100 л. с.). Коробка передач – вполне надежный вариатор, хотя у Фита есть также версия с механикой, но ее к нам почти не везут.

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Младший мотор также надежен, хотя ресурс его чуть меньше. Проблемы схожие с 1.5 – встречаются ранние отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Вероятно, связано это с качеством топлива – при степени сжатия 13,5 АИ-92 неприемлем, да и АИ-95 не идеал.

Есть гибрид, и есть полный привод – с любым из моторов. Дорожный просвет варьируется, у версии 4х4 он выше.

Есть и другие надежные «японцы» со сравнительно небольшими пробегами и ценой в районе 1,5 млн рублей – об этом читайте в материале «За рулем».