#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прикинули, на сколько дороже обойдется Vesta с мотором 1.8 и вариатором
28 февраля
Прикинули, на сколько дороже обойдется Vesta с мотором 1.8 и вариатором
Максим Кадаков поделился подробностями о новом...
Как по цвету дыма из выхлопной трубы определить неисправности автомобиля
28 февраля
Как по цвету дыма из выхлопной трубы определить неисправности автомобиля
Автоэксперт Амелин: Появление белого дыма из...
Эксперты назвали возможных конкурентов Lada Vesta с новым двигателем 1.8 Evo
28 февраля
Эксперты назвали возможных конкурентов Lada Vesta с новым двигателем 1.8 Evo
Эксперты автоотрасли спрогнозировали стоимость...

Очень надежный японский хэтчбек: мы подобрали беспроблемные версии

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать недорогой Honda Fit с пробегом

Импорт подержанных автомобилей из Японии не уменьшился, несмотря на введенные ограничения, он скорее перераспределился, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

И предлагает обратить внимание на пятидверный праворульный хэтчбек Honda Fit – его европейский вариант носит название Jazz.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Пятилетние машины третьего поколения на вторичном рынке можно найти за 1,3-1,7 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км.

Гамма силовых агрегатов хэтчбека кроме мотора 1.5 (131 л.с.) включает еще и двигатель 1.3 (100 л. с.). Коробка передач – вполне надежный вариатор, хотя у Фита есть также версия с механикой, но ее к нам почти не везут.

Очень надежный японский хэтчбек: мы подобрали беспроблемные версии

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Младший мотор также надежен, хотя ресурс его чуть меньше. Проблемы схожие с 1.5 – встречаются ранние отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Вероятно, связано это с качеством топлива – при степени сжатия 13,5 АИ-92 неприемлем, да и АИ-95 не идеал.
Есть гибрид, и есть полный привод – с любым из моторов. Дорожный просвет варьируется, у версии 4х4 он выше.

Неубиваемый мотор, надежный вариатор и полный привод – добротный «японец» за 1,5 миллиона

Есть и другие надежные «японцы» со сравнительно небольшими пробегами и ценой в районе 1,5 млн рублей – об этом читайте в материале «За рулем».

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 4
28.02.2024
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0