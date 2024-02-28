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Дилеры «задрали» цены на «параллельные» Kia: какие модели подорожали

В автосалонах России изменились цены на ряд автомобилей Kia

В конце февраля 2024 года в крупных московских дилерских центрах подняли цены на некоторые модели автомобилей Kia, завезенные в Россию через параллельный импорт.

Kia K3

Автомобиль Kia K3, седан класса C, появился в столичных автосалонах к концу 2023 года. Эту модель доставляют из Китая по схеме «параллельного импорта». В декабре прошлого года эта машина в одном из автосалонов российской столицы стоила 2 800 000 рублей. Сейчас она подорожала до 2 900 000 рублей. Такова цена автомобиля с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л.с. и вариатором.

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Kia Mohave

Кроссовер Kia Mohave также подорожал. Теперь топовая версия Premium стоит 7 200 000 рублей, что на 150 тысяч рублей больше, чем в декабре 2023 года. Эта модель оборудована 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с., АКПП и системой полного привода.

Kia Sonet

Что касается кроссовера Kia Sonet, то в 2023 году в столичном автосалоне он стоил 2 800 000 рублей. Сейчас же цена на этот автомобиль стартует от 2 600 000 рублей. За такую стоимость предлагается переднеприводный Kia Sonet с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. и вариатором.

Ранее главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о ценах на модель Lada Iskra.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.02.2024
Фото:Depositphotos
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