Соколов: Объем выпуска электрокаров в России напрямую зависит от мер господдержки

Господдержку электрокаров из КНР снизят: Минпромторг одобрил инициативу АВТОВАЗа

Минпромторг одобрил инициативу отечественного производителя АВТОВАЗ скорректировать систему государственной поддержки спроса на электромобили в Российской Федерации. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов накануне призвал отрегулировать механизмы стимулирования спроса на электромобили. Речь идет о том, что из перечня господдержки будут исключены электрокары китайского производства.

«Минпромторгом России поддерживается предложение АВТОВАЗа по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Также ведется активная работа в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что проект господдержки, в первую очередь, призван насытить внутренний рынок автомобилями отечественных производителей, а также усилить меры по развитию зарядной инфраструктуры. Имеются в виду транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент).

По словам Соколова, объем выпуска электрокаров будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки.

«е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации», — подчеркнул президент АВТОВАЗа.

Напомним, накануне состоялся старт тестовой сборки пассажирских версий Lada Largus на заводе в Ижевске, в том числе электрического e-Largus.

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Источник: gazeta.ru