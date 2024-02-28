Новая реальность
#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три тысячи рублей: набирает популярность услуга реанимации авто после зимней спячки
28 февраля
Три тысячи рублей: набирает популярность услуга реанимации авто после зимней спячки
Услуги реанимации застоявшейся за зиму машины...
Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили
28 февраля
Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили
В Chery объяснили причину разницы цен...
Застряли в снегу или грязи? Рассказываем быстрый способ выбраться!
28 февраля
Застряли в снегу или грязи? Рассказываем быстрый способ выбраться!
«За рулем»: недорогой трапик-антибукс, который...

Соколов: Объем выпуска электрокаров в России напрямую зависит от мер господдержки

Господдержку электрокаров из КНР снизят: Минпромторг одобрил инициативу АВТОВАЗа

Минпромторг одобрил инициативу отечественного производителя АВТОВАЗ скорректировать систему государственной поддержки спроса на электромобили в Российской Федерации. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов накануне призвал отрегулировать механизмы стимулирования спроса на электромобили. Речь идет о том, что из перечня господдержки будут исключены электрокары китайского производства.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
«Минпромторгом России поддерживается предложение АВТОВАЗа по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Также ведется активная работа в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»», — подчеркнули в министерстве.

Как скоро АКП накроется, если на каждом светофоре переключаться в нейтралку

Отмечается, что проект господдержки, в первую очередь, призван насытить внутренний рынок автомобилями отечественных производителей, а также усилить меры по развитию зарядной инфраструктуры. Имеются в виду транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент).

По словам Соколова, объем выпуска электрокаров будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки.

«е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации», — подчеркнул президент АВТОВАЗа.

Напомним, накануне состоялся старт тестовой сборки пассажирских версий Lada Largus на заводе в Ижевске, в том числе электрического e-Largus.

Источник: gazeta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АвтоВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 1
28.02.2024
Фото:АвтоВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0