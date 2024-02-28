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Skoda засекретила экстерьер нового бюджетного кроссовера — премьера уже в марте

Дебют нового бюджетного кроссовера Skoda состоится на рынке Индии в марте

Чешский автопроизводитель Skoda готовит дебют нового компактного кроссовера, который состоится в Индии уже этой весной в марте.

По словам представителей компании, новый кроссовер Skoda создан на глобальной платформе MQB A0-IN, на ней построен и один из самых компактных среднеразмерных внедорожников Skoda Kushaq. В настоящее время в соцсетях бренда идет голосование по названию новой модели. Пользователям предложены следующие варианты: Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq и Kyroq.

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Вполне вероятно, что кроссовер оснастят «турботройкой» TSI объемом 1,0 л мощностью 115 л.с. и 178 Нм максимального крутящего момента. В паре с мотором работает шестиступенчатая механическая коробка передач или шестиступенчатый классический «автомат» с гидротрансформатором.

Что касается экстерьера, то пока компания держит в секрете все подробности, включая дизайн. Известно только, что длина кроссовера будет менее четырех метров, автомобиль получит тонкие светодиодные дневные ходовые огни. Кроме индийского рынка новый кроссовер Skoda будут продавать в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. О цене будет известно ближе к старту продаж, в компании заверили, что она будет конкурентоспособной.

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Skoda
28.02.2024
Фото:Unsplash | Skoda
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