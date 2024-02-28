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Устранить вовремя: какие неисправности в машине чаще всего появляются после зимы

Весной автовладельцы часто обнаруживают повреждения лакокрасочного покрытия

Самая частая проблема, о которой автовладельцы узнают в конце зимы, — это повреждения лакокрасочного покрытия, рассказали эксперты сервиса «СберАвто».

Они пояснили, что коммунальщики часто используют для обработки дорог реагенты и песок, а автовладельцы моют свой транспорт реже обычного, поэтому даже полученные в ноябре-декабре сколы и царапины они могут заметить лишь ранней весной. Чтобы устранить разрушительное влияние реагентов на машину, ее нужно скорее отмыть.

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Также необходимо обратить внимание на подвеску. Зимой водители могут не замечать бугров и ям, поскольку они скрыты под снегом. На наличие такой поломки укажет появление стуков, вибраций или ухудшение управляемости на скорости.

Еще специалисты советуют обратить внимание на кондиционер. Если после его включения в салоне неприятно пахнет, то в системе кондиционирования за зиму размножались бактерии. Чтобы устранить эту неисправность, понадобятся очиститель кондиционера и замена салонного фильтра.

Также специалисты рекомендуют осмотреть подкапотное пространство и проверить целостность патрубков системы охлаждения и наличие течей технических жидкостей.

Ранее эксперты «За рулем» рассказали, как заставить автомобиль служить дольше.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
28.02.2024
Фото:freepik / freepik
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