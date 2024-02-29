Задержаны мошенники, вымогавшие деньги за фейковые ДТП

В Тюменской области полиция задержала троих посыльных телефонных мошенников

В полицию Тобольска за два дня поступило сразу шесть заявлений от пенсионерок, которые пострадали от действий очередных телефонных мошенников. Женщинам звонили на домашний телефон и сообщали, что их родственники якобы спровоцировали ДТП с жертвами. А затем предлагали избежать уголовной ответственности за деньги.

Курьеры приезжали прямо к женщинам домой, где те расставались со своими деньгами. А позже, созвонившись с близкими, понимали, что стали жертвой аферистов. Только за первый день действия преступной схемы три пенсионерки передали посыльным более 440 тысяч рублей. Полиция вычислила и задержала по месту проживания в Тобольске подростка, который приезжал к жертвам. Но на этом дело не кончилось.

«На следующий день 82-летняя жительница села Байкалово Тюменской области передала курьеру 150 тысяч рублей. Через некоторое время 200 тысяч рублей лишилась 90-летняя пенсионерка. Стражи правопорядка задержали мужчину, который забрал наличные у этих бабушек. Им оказался 25-летний местный житель. Он рассказал, что перевел похищенные сбережения на указанные сообщниками счета, оставив себе 15 тысяч рублей. Денежные средства потратил по собственному усмотрению», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

И еще один 25-летний тоболяк был задержан за то, что забрал у 91-летней женщины 650 тысяч рублей! Деньги он перевел нанимателям, оставив себе 5 тысяч... Все задержанные сообщили, что объявления о «работе курьером» нашли в интернете... Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ. Один 25-летний фигурант заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

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Источник: МВД Медиа