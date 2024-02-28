В Минпромторге рассказали о планах запуска бывшего завода Mercedes в Подмосковье

Мантуров: запуск бывшего завода Mercedes в Подмосковье состоится в 2024 году

Старт производства автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области запланирован на 2024 год. Об этом рассказал представителям СМИ вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

О предстоящих планах глава министерства рассказал в кулуарах Госдумы РФ после встречи с Комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле, которая состоялась сегодня.

«В этом году должны запустить», — уточнил министр, отвечая на вопрос о планах бывшего завода Mercedes в РФ.

Напомним, в настоящее время производственной площадкой владеет компания «Автодом». Ранее генеральный директор Андрей Ольховский рассказал, что в конце 2023 года на предприятии собрали партию автомобилей, чтобы проверить корректную работу оборудования на всех циклах. Кто является технологическим партнером по сборке Ольховский не раскрыл, но уточнил, что с конвейера будут сходить автомобили сегмента премиум.

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Источник: ria.ru